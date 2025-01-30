Мобілізація в Україні — кого у лютому 2025 року забиратимуть до ЗСУ першочергово

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а отже військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас є категорії громадян, яких у лютому 2025 року мобілізуватимуть у першу чергу.

Хто саме необхідний Збройним силам найбільше, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.

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Так, нагадаємо, що у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву №16/2/1/21409, відповідно до якої чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням. Також наразі заборонено мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років.

Таким чином, перш за все у військо будуть набирати військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 50 років. Особи, які вже мають бойовий досвід або володіють дефіцитною військовою спеціальністю, будуть в особливому пріоритеті.

Українські військовослужбовці в Охтирці на Сумщині. Фото: savelife.in.ua

Додамо, військове керівництво неодноразово наголошувало, що мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а й для виконання різноманітних завдань, зокрема у війська є потреба в професіоналах різних спеціальностей. Так, Збройним силам України потрібні:

IT-спеціалісти;

зв'язківці;

розвідники;

водії;

оператори БпЛА;

розвідники.

Раніше ми писали, куди можуть відправити служити чоловіків старше 50 років.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків має право оформити відстрочку у лютому 2025 року.

Також ми інформували, хто не підлягає мобілізації в лютому 2025 року.