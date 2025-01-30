Мобилизация в Украине — кого в феврале 2025 года будут забирать в ВСУ в первую очередь

Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а значит военнообязанные мужчины и в дальнейшем будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время есть категории граждан, которых в феврале 2025 года будут мобилизовать в первую очередь.

Кто именно необходим Вооруженным силам больше всего, узнавайте далее в нашем материале.

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Так, напомним, что в сентябре 2024 года командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Также сейчас запрещено мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Таким образом, прежде всего в войско будут набирать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Лица, которые уже имеют боевой опыт или обладают дефицитной военной специальностью, будут в особом приоритете.

Украинские военнослужащие в Ахтырке на Сумщине. Фото: savelife.in.ua

Добавим, военное руководство неоднократно подчеркивало, что мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач, в частности у войска есть потребность в профессионалах различных специальностей. Так, Вооруженным силам Украины нужны:

IT-специалисты;

связисты;

разведчики;

водители;

операторы БпЛА;

разведчики.

Ранее мы писали, куда могут отправить служить мужчин старше 50 лет.

Напомним, мы сообщали, кто из мужчин имеет право оформить отсрочку в феврале 2025 года.

Также мы информировали, кто не подлежит мобилизации в феврале 2025 года.