Базовая общевойсковая подготовка — кто из украинцев сможет ее не проходить

Национально-патриотические соревнования в Кропивницком. Фото: Кропивницкий ОТЦК и СП/Facebook

Уже с сентября 2025 года в Украине официально будет введена базовая общевойсковая подготовка для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которая заменит срочную службу. В то же время действующим законодательством предусмотрены категории лиц, которые будут освобождены от ее прохождения.

Кто именно будет иметь право не проходить базовую общевойсковую подготовку в Украине, пишет 24 Канал.

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Так, следует отметить, что соответствующие изменения были введены законопроектом №10449.

Для чего необходима базовая общевойсковая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) будет проводиться для молодежи высшими учебными заведениями. Этот курс будет включен в учебные планы как отдельная учебная дисциплина.

Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Кто освобождается от прохождения БОВП

Освободиться от базовой общевойсковой подготовки могут:

призывники, признанные по состоянию здоровья, непригодными к военной службе;

призывники, которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

призывники, уже проходившие военную службу.

Следует заметить, что лица, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не смогут стать:

госслужащими;

служащими ОМС (органы местного самоуправления);

прокурорами (кроме прокуроров САП).

Военная подготовка студентов. Фото: Depositphotos

Могут ли мобилизовать прошедших БОВП

В законе закреплено, что военнообязанные до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку, получат автоматическую отсрочку от призыва. Они могут попасть в ряды ВСУ исключительно по собственному согласию.

Раньше мы писали, кого из женщин могут призвать на военную службу.

Напомним, мы сообщали, какие существуют проблемы с подготовкой новобранцев в Украине.

Также мы информировали, как будет проводиться военная подготовка в университетах.