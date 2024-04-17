Базовая общевойсковая подготовка — кто из украинцев сможет ее не проходить

Кого из украинцев освободят от базовой общевойсковой подготовки — условия
Уже с сентября 2025 года в Украине официально будет введена базовая общевойсковая подготовка для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которая заменит срочную службу. В то же время действующим законодательством предусмотрены категории лиц, которые будут освобождены от ее прохождения.
Кто именно будет иметь право не проходить базовую общевойсковую подготовку в Украине, пишет 24 Канал.
Так, следует отметить, что соответствующие изменения были введены законопроектом №10449.
Для чего необходима базовая общевойсковая подготовка
Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) будет проводиться для молодежи высшими учебными заведениями. Этот курс будет включен в учебные планы как отдельная учебная дисциплина.
Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
Кто освобождается от прохождения БОВП
Освободиться от базовой общевойсковой подготовки могут:
- призывники, признанные по состоянию здоровья, непригодными к военной службе;
- призывники, которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
- призывники, уже проходившие военную службу.
Следует заметить, что лица, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не смогут стать:
- госслужащими;
- служащими ОМС (органы местного самоуправления);
- прокурорами (кроме прокуроров САП).
Могут ли мобилизовать прошедших БОВП
В законе закреплено, что военнообязанные до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку, получат автоматическую отсрочку от призыва. Они могут попасть в ряды ВСУ исключительно по собственному согласию.
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Напомним, мы сообщали, какие существуют проблемы с подготовкой новобранцев в Украине.
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