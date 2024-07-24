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Кого из женщин мобилизуют на службу — объяснение от представительницы ТЦК

24 июля 2024 09:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какие категории женщин мобилизуют в армию - ответ ТЦК
Женщины в рядах ВСУ. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Представительница Территориального центра комплектования и соцподдержки Лариса Козак пояснила, какие категории женщин сейчас могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Она подчеркнула, что в настоящее время мобилизация женщин происходит исключительно по собственному желанию.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.

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"У нас есть военнообязанные женщины — это имеющие соответствующее медицинско-фармацевтическое образование. Есть перечень должностей, определенный приказом Министерства обороны относительно профессий, подлежащих постановке на учет, но он исключительно добровольный", — подчеркнула работница ТЦК.

Лариса Козак также добавила, что военнообязанные женщины-медики должны состоять на военном учете. Но в законе о мобилизации четко предусмотрено, что любой вид военной службы для женщин исключительно на добровольных началах.

Ранее мы писали о том, что украинские женщины, имеющие медицинское образование или работающие в этой области, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Но действующее законодательство разрешает только добровольную мобилизацию этой категории военнообязанных граждан.

Напомним, мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам.

Также мы писали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных.

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