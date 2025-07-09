Мобілізація з 18 років — у ТЦК назвали дві умови, коли це можливо

Українські військовослужбовці строкової служби. Ілюстративне фото: mukachevo.net

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Втім, є законні умови, за яких мобілізувати можуть юнаків від 18 до 25 років.

Коли мобілізації до лав ЗСУ підлягають молоді чоловіки до 25 років, пояснили представники Харківського обласного ТЦК та СП на офіційній сторінці у Facebook.

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За інформацією Харківського обласного ТЦК та СП, чоловіків від 18 до 25 років законно можуть мобілізувати, якщо:

Особа є офіцером запасу. Особа пройшла строкову службу.

В усіх інших випадках призов неможливий та вважається незаконним.

Водночас варто підкреслити, що громадяни цієї вікової категорії можуть добровільно вступити до лав ЗСУ або інших військових формувань, підписавши контракт.

Громадяни, молодші 25 років, мають право оформити однорічний "Контракт 18-24". Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+".

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Що треба знати громадянам віком від 18 до 25 років

Варто пам'ятати, що у період дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані завжди мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі, разом із документом, що посвідчує особу.

Уповноважені представники ТЦК та СП, поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян ці документи.

Національній поліції України надано право затримувати громадян при порушенні законодавства "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та доставляти їх до ТЦК та СП (ст. 259 та 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").

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