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Главная Мобилизация Когда 18-летних мобилизуют — два официальных условия в 2025 году

Когда 18-летних мобилизуют — два официальных условия в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 08:29
Мобилизация с 18 лет — в ТЦК назвали два условия, когда это возможно
Украинские военнослужащие срочной службы. Иллюстративное фото: mukachevo.net

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Впрочем, есть законные условия, при которых мобилизовать могут юношей от 18 до 25 лет.

Когда мобилизации в ряды ВСУ подлежат молодые мужчины до 25 лет, объяснили представители Харьковского областного ТЦК и СП на официальной странице в Facebook.

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Мобилизация украинцев от 18 до 25 лет — два законных условия

По информации Харьковского областного ТЦК и СП, мужчин от 18 до 25 лет законно могут мобилизовать, если:

  1. Лицо является офицером запаса.
  2. Лицо прошло срочную службу.

Во всех остальных случаях призыв невозможен и считается незаконным.

В то же время стоит подчеркнуть, что граждане этой возрастной категории могут добровольно вступить в ряды ВСУ или других военных формирований, подписав контракт.

Граждане моложе 25 лет имеют право оформить однолетний "Контракт 18-24". Подать заявку можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение "Резерв+".

 

Мобилизация украинцев от 18 до 25 лет — два законных условия
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Что нужно знать гражданам в возрасте от 18 до 25 лет

Стоит помнить, что в период действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме, вместе с документом, удостоверяющим личность.

Уполномоченные представители ТЦК и СП, полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан эти документы.

Национальной полиции Украины предоставлено право задерживать граждан при нарушении законодательства "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и доставлять их в ТЦК и СП (ст. 259 и 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").

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ВСУ возраст мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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