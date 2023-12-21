Мобілізація в Україні — через що чоловіка можуть визнати ухилянтом

Співробітники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаними чоловіками. Фото: google.com

З початку повномасштабного вторгнення, яке триває в Україні майже два роки, було запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки для уточнення даних. Оповіщення таких громадян має проходити за місцем їх реєстрації. Крім того, такі особи мають повідомляти ТЦК та СП щодо зміни місця проживання, сімейного стану тощо. Якщо людина ігнорує це правило, то вважається такою, що ухиляється від призову на військову службу.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Як підкреслив Фітьо, при зміні місця проживання військовозобов'язані чоловіки зобов'язані в семиденний термін стати на облік до нового ТЦК та СП.

Якщо цього не зробити, то всі оповіщення для них будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де вони стоять на військовому обліку.

До прикладу, якщо військовозобов'язаний переїхав з Києва до Львова, то він повинен стати на облік у ТЦК Львова впродовж семи днів після переїзду. Якщо він цього не зробить, то йому надалі будуть приходити повістки за київською пропискою.

Таким чином людина, яка не оновила свої облікові дані, не стала на облік до нового ТЦК та СП, намагається уникнути мобілізації, а отже може бути визнана ухилянтом.

Водночас Фітьо нагадав, що в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Коли він буде синхронізований з іншими державними реєстрами, оповіщати українців стане набагато простіше й відпаде потреба робити це в спортклубах, ресторанах, на блокпостах тощо.

Раніше ми писали, в Україні ухилянтів від мобілізації обмежать у правах.

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання загрожує військовозобов'язаним чоловікам, які укладають фіктивні шлюби, щоб уникнути мобілізації.

Також ми інформували, у Запоріжжі ТЦК за гроші допомогло уникнути мобілізації 300 чоловікам.