Мобилизация в Украине — когда могут призвать мужчину до 27 лет

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

С начала полномасштабного вторжения в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Однако призыву на военную службу подлежат не все мужчины. Принудительно мобилизовать не имеют право лиц от 18 до 27 лет, не проходивших срочной службы.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии изданию "Факты".

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Как объясняет правовед, в мирное время мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны были проходить срочную военную службу. Однако во время действия военного положения призыва на срочную службу нет. Поэтому граждане до 27 лет включительно без военного опыта не могут быть мобилизованы.

В то же время Кравец предостерегает, что бывают случаи, когда представители ТЦК и СП сознательно вводят призывников в заблуждение и дают им подписать документы, среди которых ходатайство о мобилизации.

Поэтому адвокат советует мужчинам, у которых нет военного опыта, внимательно читать любые документы, которые они подписывают в ТЦК. Даже если вам говорят, что нужно просто что-нибудь подписать и вас отпустят, не торопитесь.

Следует помнить, что мужчины до 27 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ исключительно по добровольному согласию. Для этого необходимо написать ходатайство и согласие на мобилизацию.

Также забрать в армию могут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые имеют военный опыт и считаются военнообязанными.

Ранее мы писали, в ВСУ ответили, как снижение призывного возраста повлияет на ход войны в Украине.

Напомним, мы рассказывали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, с какими заболеваниями мужчин могут забрать в ВСУ.