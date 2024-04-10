Когда нардепы разработают законопроект о мобилизации — ответ Минобороны
Не так давно парламентский комитет по нацбезопасности и обороне исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из законопроекта о мобилизации. Его будут разрабатывать отдельным документом.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Когда разработают законопроект о демобилизации
По словам спикера, разработка законопроекта будет продолжаться в течение восьми месяцев.
"Комитет рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев, и в нем должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства", — сказал он.
Мобилизация и демобилизация — последние новости
Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрела законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ прохождения ВВК.
В то же время нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в законопроекте о мобилизации учли только 31 правку.
А советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева попала в скандал из-за своего одиозного заявления в интервью The Times о том, что Украина должна готовиться к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы, учитывая нынешний большой призыв.
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