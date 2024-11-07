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Коли суд може скасувати штраф від ТЦК — три основні причини

7 листопада 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — за яких умов суд може скасувати штраф від ТЦК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2024 року. У цей період військовозобов'язаних громадян можуть призвати на військову службу, а також вони повинні дотримуватися правил військового обліку. За порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу

Проте є підстави, за якими військовозобов'язані особи можуть оскаржити штраф від ТЦК. За даними платформи Opendatabot, яка відстежує державні реєстри, суди у більшості випадків ухвалюють рішення на користь громадян. 

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Так, зазначається, що з червня по жовтень 2024 року суди в Україні розглянули щонайменше 314 справ щодо оскарження штрафів, накладених ТЦК та СП. Причому переважно рішення ухвалювали саме на користь позивачів, тобто військовозобов'язаних. 

 

Мобілізація в Україні 2024 — за яких умов суд може скасувати штраф від ТЦК
Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК. Скриншот з opendatabot

Як  говорить аналіз даних, є три основні причини, коли суд скасовує штрафи від ТЦК:

  1. Недотримання ТЦК процедури накладення штрафу;
  2. Відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;
  3. Штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Варто нагадати, що від травня 2024 року в Україні за порушення правил військового обліку передбачені штрафи від 17 до 25 тис. грн.

На їх оскарження у разі незгоди у громадянина є 10 днів з моменту отримання постанови. Якщо ж ні, в особи є 15 днів, протягом яких потрібно сплатити штраф, інакше сума подвоюється.

Раніше ми писали, кого та за яких умов ТЦК може подати у розшук та що після цього чекає на громадянина.

Нагадаємо, ми розповідали, як військовозобов'язаному можна скасувати статус "у розшуку" та довести свою правоту.

Також ми інформували, які права та повноваження мають працівники ТЦК та СП. 

суд ТЦК та СП штраф військовозобов'язані мобілізація

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