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Когда суд может отменить штраф от ТЦК — три основные причины

7 ноября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — при каких условиях суд может отменить штраф от ТЦК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2024 года. В этот период военнообязанные граждане могут быть призваны на военную службу, а также должны соблюдать правила военного учета. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Однако есть основания, по которым военнообязанные лица могут обжаловать штраф от ТЦК. По данным платформы Opendatabot, отслеживающей государственные реестры, суды в большинстве случаев принимают решения в пользу граждан.

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Так, отмечается, что с июня по октябрь 2024 суды в Украине рассмотрели по меньшей мере 314 дел об обжаловании штрафов, наложенных ТЦК и СП. Причем преимущественно решение принималось именно в пользу истцов, то есть военнообязанных.

 

Мобилизация в Украине 2024 - при каких условиях суд может отменить штраф от ТЦК
Количество дел по отмене штрафов от ТЦК. Скриншот с opendatabot

Как указывает анализ данных, есть три основные причины, когда суд отменяет штрафы от ТЦК:

  1. Несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;
  2. Отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;
  3. Штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.

Следует напомнить, что с мая 2024 года в Украине за нарушение правил военного учета предусмотрены штрафы от 17 до 25 тыс. грн.

На их обжалование в случае несогласия гражданина есть 10 дней с момента получения постановления. Если нет, у человека есть 15 дней, в течение которых нужно уплатить штраф, иначе сумма удваивается.

Ранее мы писали, кого и при каких условиях ТЦК может подать в розыск и что после этого ждет гражданина.

Напомним, мы рассказывали, как военнообязанному можно отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту.

Также мы информировали, какими правами и полномочиями обладают работниками ТЦК и СП.

суд ТЦК и СП штраф военнообязанные мобилизация

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