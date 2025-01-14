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Когда ТЦК может оштрафовать мужчину с инвалидностью: ответ юриста

14 января 2025 18:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — когда человек с инвалидностью может получить штраф от ТЦК
Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине за нарушение воинского учета военнообязанные мужчины могут получить штраф, сумма которого колоссальная — от 17 до 25,5 тыс. грн. Однако нередко ТЦК может выписать штраф и мужчинам с инвалидностью. А обжаловать его довольно сложно.

За что лицам с инвалидностью грозит административное взыскание и как это предотвратить, рассказал адвокат Роман Лихачев в комментарии "Телеграф".

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Так, по словам правоведа, адвокаты в Украине сталкиваются с десятками судебных решений о штрафах, наложенных на лиц с инвалидностью. А обжаловать их довольно трудно.

Причинами штрафов от ТЦК являются: 

  • неоформленная официально отсрочка;
  • лицо не снялось с воинского учета из-за своего состояния здоровья;
  • мужчина проигнорировал повестку;
  • мужчина не прошел ВВК или не явился на медицинский осмотр.

 

Почему мужчинам с инвалидностью выписывают штрафы - причины
Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий областной ТЦК и СП/Facebook

Лихачев отметил, что основными причинами штрафа являются именно неоформленная отсрочка. Ведь не все граждане понимают, что наличие инвалидности еще не означает автоматического освобождения от мобилизации. Отсрочку нужно должным образом оформить, предоставив ТЦК все необходимые документы.

Правозащитник заметил, пока электронный реестр "Оберіг" не получает данные из Пенсионного фонда и Минсоцполитики, то есть автоматически фиксировать инвалидность и предоставлять отсрочку система пока не способна. Таким образом, мужчины, получившие статус лица с инвалидностью, имеют 7 дней на то, чтобы сообщить об этом в ТЦК, иначе грозит штраф.

А чтобы быть исключенным с воинского учета, нужно пройти военно-врачебную комиссию и получить соответствующее заключение о непригодности. Далее ТЦК ставит отметку в военном билете о снятии с учета.

Если не явиться на медосмотр, это также ведет к административной ответственности, более того — потере социальных льгот и пособий.

Юрист добавил, если мужчине с инвалидностью вручили повестку, он все равно должен явиться в ТЦК. С собой стоит иметь документы, подтверждающие статус, наличие отсрочки и т.д.

Кроме этого, следует помнить, если человек с инвалидностью не был исключен с воинского учета, а имеет отсрочку, он является военнообязанным, а следовательно должен выполнять правила воинского учета, в частности регулярно обновлять свои данные и сообщать ТЦК об изменениях.

Ранее мы писали, как мужчинам можно уменьшить или отменить штраф от ТЦК.

Напомним, мы сообщали, как мужчины могут оспорить штраф от ТЦК из-за границы.

Также мы информировали, что надо знать военнообязанным украинцам, чтобы избежать штрафов от ТЦК.

штраф нарушения военный учет мобилизация ТЦК и СП лицо с инвалидностью

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