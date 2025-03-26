Мобилизация в Украине 2025 — кого и за что ТЦК подает в розыск

Работник ТЦК заполняет документы. Фото: armyinform.com.ua

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины, которые нарушили воинский учет, могут быть объявлены в розыск ТЦК. Таких лиц могут задержать сотрудники полиции и доставить в территориальный центр.

Какие есть причины для объявления в розыск ТЦК, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

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Так, следует сразу заметить, что речь идет не об уголовном, а административном розыске. Главной целью такого розыска является доставка нарушителя в ТЦК, где составляется акт административного правонарушения и вынесение постановления о наложении штрафа. Сумма штрафа составляет от 17 до 25, 5 тыс. грн.

Главными причинами, почему военнообязанного мужчину объявляют в розыск, являются:

отсутствие лица на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

отсутствие лица на воинском учете на предприятии или месте учебы;

игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;

игнорирование прохождения военно-врачебной комиссии;

не уточнение военно-учетных данных;

уклонение от воинского учета;

уклонение от призыва на военную службу;

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

Работники ТЦК и СП на работе. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

После выявления нарушения работники ТЦК обращаются в полицию с сообщением о розыске и задержании нарушителя правил воинского учета с целью привлечения к административной ответственности.

Сведения о фиксации такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных. Также в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил военного учета".

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