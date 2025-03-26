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Когда ТЦК подают в розыск — восемь главных оснований

26 марта 2025 02:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — кого и за что ТЦК подает в розыск
Работник ТЦК заполняет документы. Фото: armyinform.com.ua
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины, которые нарушили воинский учет, могут быть объявлены в розыск ТЦК. Таких лиц могут задержать сотрудники полиции и доставить в территориальный центр.

Какие есть причины для объявления в розыск ТЦК, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

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Когда ТЦК могут объявить в розыск

Так, следует сразу заметить, что речь идет не об уголовном, а административном розыске. Главной целью такого розыска является доставка нарушителя в ТЦК, где составляется акт административного правонарушения и вынесение постановления о наложении штрафа. Сумма штрафа составляет от 17 до 25, 5 тыс. грн.

Главными причинами, почему военнообязанного мужчину объявляют в розыск, являются:

  • отсутствие лица на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
  • отсутствие лица на воинском учете на предприятии или месте учебы;
  • игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;
  • игнорирование прохождения военно-врачебной комиссии;
  • не уточнение военно-учетных данных;
  • уклонение от воинского учета;
  • уклонение от призыва на военную службу;
  • уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

 

Когда ТЦК могут объявить в розыск
Работники ТЦК и СП на работе. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

После выявления нарушения работники ТЦК обращаются в полицию с сообщением о розыске и задержании нарушителя правил воинского учета с целью привлечения к административной ответственности.

Сведения о фиксации такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных. Также в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил военного учета".

Ранее мы писали, могут ли работники ТЦК прийти по месту прописки к мужчине, который находится в розыске.

Напомним, мы рассказывали, могут ли аннулировать бронирование из-за розыска ТЦК.

Также мы информировали, кто может снять с розыска военнообязанного.

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