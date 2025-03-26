Мобилизация в Украине 2025 — кого и за что ТЦК подает в розыск

Когда ТЦК подают в розыск — восемь главных оснований
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины, которые нарушили воинский учет, могут быть объявлены в розыск ТЦК. Таких лиц могут задержать сотрудники полиции и доставить в территориальный центр.
Какие есть причины для объявления в розыск ТЦК, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.
Когда ТЦК могут объявить в розыск
Так, следует сразу заметить, что речь идет не об уголовном, а административном розыске. Главной целью такого розыска является доставка нарушителя в ТЦК, где составляется акт административного правонарушения и вынесение постановления о наложении штрафа. Сумма штрафа составляет от 17 до 25, 5 тыс. грн.
Главными причинами, почему военнообязанного мужчину объявляют в розыск, являются:
- отсутствие лица на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
- отсутствие лица на воинском учете на предприятии или месте учебы;
- игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;
- игнорирование прохождения военно-врачебной комиссии;
- не уточнение военно-учетных данных;
- уклонение от воинского учета;
- уклонение от призыва на военную службу;
- уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.
После выявления нарушения работники ТЦК обращаются в полицию с сообщением о розыске и задержании нарушителя правил воинского учета с целью привлечения к административной ответственности.
Сведения о фиксации такого правонарушения вносятся в Единый государственный реестр военнообязанных. Также в электронном военно-учетном документе таких граждан имеется отметка "выявлены нарушения правил военного учета".
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