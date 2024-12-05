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Коли ухилянта в Україні можуть посадити за ґрати та на який строк

5 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — коли за ухилення від призову можуть посадити до в'язниці
В'язниця за ухилення від мобілізації. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають. В особливий період військовозобов'язаних чоловіків, які ухиляються від призову на військову службу, можуть не тільки оштрафувати, але й посадити за ґрати. При цьому термін буде залежати від тяжкості вчиненого порушення. 

Який загрожує реальний строк ухилянтам та на який термін, розповіли юридичні фахівці в коментарі РБК-Україна

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Коли ухилянта можуть посадити до в'язниці

Як пояснив юрист Сергій Савинський, реальний термін ув'язнення може загрожувати передусім за:

  •  навмисне ухилення від мобілізації;
  • фальсифікацію документів для отримання відстрочки (підроблені медичні документи, лікарські довідки тощо). 

"Це може кваліфікуватися як кримінальне правопорушення", — наголосив правознавець, додавши, що під час воєнного стану до таких порушень ставляться особливо суворо. 

Адже рішення щодо тюремного ув'язнення в таких випадках покликані не лише дотриматися законності, але й запобігати іншим спробам ухилення.

 

Коли ухилянта можуть посадити до в'язниці
Чоловік у в'язниці. 
Фото: Урядовий кур'єр

Своєю чергою адвокатка Лідія Карплюк розповіла про ст. 336 ККУ — "ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період". Саме цю статтю застосовують до ухилянтів найчастіше. 

За її словами, ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. До кримінальної відповідальності за цією статтею можуть притягнути військовозобов'язану особу, яка пройшла військово-лікарську комісію, була визнана придатною до служби та отримала мобілізаційне розпорядження, але за ним не з'явилася без поважних причин.

Карплюк повідомила, що в таких справах нині людей засуджують до реальних строків ув'язнення, зокрема до трьох років позбавлення волі.

"У багатьох справах можна побачити, що навіть якщо в суді першої інстанції людину засуджено до позбавлення волі, але звільнено від відбування покарання з іспитовим строком (так зване "умовне засудження"), то вже суд апеляційної інстанції скасовував такий вирок в частині звільнення від відбування покарання і визначав строк реального позбавлення волі, і такі висновки підтримувалися і судом касаційної інстанції", — підкреслила Лідія Карплюк.

Раніше ми писали, кого мобілізовуватимуть на військову службу у грудні 2024 року першочергово. 

Нагадаємо, ми повідомляли, з якою метою чоловіків можуть викликати до ТЦК та СП.

Також ми інформували, чи можливо отримати відстрочку у разі наявності штрафу від ТЦК. 

закон в'язниця мобілізація військовозобов'язані ухилянти

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