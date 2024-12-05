Мобилизация в Украине — когда за уклонение от призыва могут посадить в тюрьму

Тюрьма за уклонение от мобилизации. Коллаж: Новини.LIVE

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. В особый период военнообязанных мужчин, уклоняющихся от призыва на военную службу, могут не только оштрафовать, но и посадить за решетку.

Какой грозит реальный срок уклонистам и на какой срок, рассказали юридические специалисты в комментарии РБК-Украина.

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Как пояснил юрист Сергей Савинский, реальный срок заключения может грозить прежде всего за:

умышленное уклонение от мобилизации;

фальсификации документов для получения отсрочки (поддельные медицинские документы, врачебные справки и т.п.).

"Это может квалифицироваться как уголовное правонарушение", — подчеркнул правовед, добавив, что во время военного положения к таким нарушениям относятся особенно строго.

Ведь решения по тюремному заключению в таких случаях призваны не только соблюдать законность, но и предотвращать другие попытки уклонения.

Мужчина в тюрьме.

Фото: Урядовий кур'єр

В свою очередь адвокат Лидия Карплюк рассказала о ст. 336 ККУ — "уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц среди резервистов в особый период". Именно эту статью применяют к уклонистам чаще всего.

По ее словам, данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. К уголовной ответственности по этой статье могут привлечь военнообязанное лицо, которое прошло военно-врачебную комиссию, было признано пригодным к службе и получило мобилизационное распоряжение, но по нему не явилось без уважительных причин.

Карплюк сообщила, что по таким делам сейчас людей приговаривают к реальным срокам заключения, в частности к трем годам лишения свободы.

"Во многих делах можно увидеть, что даже если в суде первой инстанции человек приговорен к лишению свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком (так называемое "условное осуждение"), то уже суд апелляционной инстанции отменял такой приговор в части освобождения от отбывания наказание и определял срок реального лишения свободы, и такие решения поддерживались и судом кассационной инстанции", — подчеркнула Лидия Карплюк.

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