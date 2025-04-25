Мобилизация в мае 2025 — когда с болезнями позвоночника не мобилизуют

Военнообязанный мужчина проходит медкомиссию. Фото: google.com

В Украине все военнообязанные мужчины должны пройти военно-врачебную комиссию для определения степени пригодности к военной службе. При наличии определенных серьезных заболеваний, расстройств, травм или состояний такие лица могут быть освобождены от мобилизации. В частности некоторые болезни позвоночника могут стать основанием для признания лица непригодным.

Когда болезни позвоночника могут стать основанием для освобождения от призыва, насколько можно оформить отсрочку по состоянию здоровья — все важные нюансы объяснила адвокат Татьяна Бухольская в комментарии УНИАН.

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По словам правозащитницы, для определения пригодности военнообязанного военно-врачебная комиссия руководствуется Расписанием болезней, которое содержится в приказе Минобороны №402. Согласно этому документу, есть только две статьи, которые предусматривают освобождение от мобилизации из-за проблем с позвоночником — ст. 64 и ст. 76.

Так, в ст. 64 указано болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия, которые являются, в том числе основанием для освобождения от мобилизации, а в ст. 76 прописано травмы позвоночника.

Болезни позвоночника, которые могут стать основанием для признания военнообязанного непригодным:

скалиоз IV степени;

дискэктомия (удаление грыжи из позвоночника) на нескольких уровнях;

наличие грыж со значительными нарушениями функций (к примеру, внешние грыжи больших размеров, которые нарушают функции внутренних органов, множественные или вентральные грыжи, которые не вправляются);

серьезные травмы позвоночника или перенесенная операция (если с момента операции прошло 4 месяца и более освобождение от мобилизации будет рассматриваться именно по ст. 76);

поражение межпозвоночных дисков со значительными нарушениями функций;

остеохондроз со значительными нарушениями функций;

наличие нескольких серьезных болезней.

Татьяна Бухольская рассказала, что в своей практике сталкивалась с тем, что лица обращались с вопросом об освобождении от мобилизации на основании того, что имели деформирующий спондилез. Она отметила, что при наличии только этой болезни вряд ли можно добиться освобождения от мобилизации. Однако, если есть сопутствующие состояния или заболевания, которые ухудшают функции организма или являются причиной болевого синдрома, человека могут признать непригодным.

Адвокат отметила, что важным фактором для установления верной степени пригодности к военной службе является наличие медицинских заключений со стационарного лечения.

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua

На сколько могут предоставить отсрочку по состоянию здоровья

По словам эксперта, в ее практике были случаи, когда военнообязанного максимум три раза подряд признавали временно непригодным и предоставляли отсрочку по состоянию здоровья (такая отсрочка предоставлялась, как правило, на два месяца).

После четвертого прохождения ВВК лицо признавали или непригодным, или пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, медицинских подразделениях, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), подразделениях логистики, связи или оперативного обеспечения, охраны, или же пригодным.

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