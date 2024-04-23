Мобилизация в Украине — когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Сотрудник ТЦК и СП на службе. Скриншот с видео на Youtube

С целью улучшить мобилизационные процессы и упростить актуализацию военно-учетных данных в Украине внедряют электронный кабинет военнообязанного, призывника и резервиста. Предусмотрено, что в е-кабинет можно будет зайти с любого устройства и подать данные в ТЦК и СП. Кроме того, украинцы смогут узнать, есть ли о них информация в реестре "Оберіг".

Когда граждане смогут воспользоваться е-кабинетом и как он будет работать, пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на принятый Верховной Радой закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449).

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Когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Е-кабинет должен заработать уже летом этого года. Предполагается, что это произойдет до 17 июня. Электронный кабинет будет создан автоматически, а регистрироваться там человек сможет по желанию.

К вышеупомянутой дате правительство должно принять акты, позволяющие военнообязанным пользоваться электронным кабинетом для уточнения данных и ознакомления с уже имеющейся о них информацией в Реестре военнообязанных "Оберіг" через такой кабинет.

Человек смотрит данные в телефоне. Фото: shutterstock.com

Как будет работать е-кабинет

Электронный кабинет военнообязанного будет являться отдельным сервисом, не связанным с сайтом Министерства обороны.

Как уже отмечалось выше, в этот кабинет можно будет зайти с любого устройства и предоставить сведения о себе в ТЦК в электронном виде. Также лицо сможет посмотреть, какая информация имеется в реестре "Оберіг".

Авторизация в е-кабинете будет происходить через BankID или Дія.Підпис. База данных будет подтягивать в е-кабинет:

ФИО;

место прописки;

дату рождения;

семейное положение;

сведения о членах семьи;

сведения об образовании и т.д.

Стоит заметить, что в этом же кабинете будут имеющиеся служебные данные, например информация о прохождении службы, участии в боевых действиях, воинское звание.

Кроме того, в электронном кабинете можно будет подтвердить бронирование.

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