Вениславский рассказал, кому первому поступят повестки

Федор Вениславский на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Часть военнообязанных мужчин обновили данные до 16 июля, как того потребовал мобилизационный закон. Однако есть и те, кто избегает любых встреч с ТЦК. Обе категории могут быть мобилизованы.

Но кому же первому могут поступить повестки — действовавшим по норме закона или нарушавшим его, Новини.LIVE на брифинге ответил нардеп Федор Вениславский.

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"Никакого отличия в том кому вручать повестки между обновившими или не обновившими данные — нет. Если гражданин Украины не выполнил требования закона, то наложение административного взыскания на этого военнообязанного абсолютно не дает права ему избежать от привоза за мобилизацию. Поэтому любые граждане Украины, которые отвечают тем критериям, которые формирует Генштаб в качестве потребности для ВСУ, могут быть мобилизованы независимо от того, обновил или не обновил данные", — сказал Вениславский.

Брифинг нардепа Федора Вениславского. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что обновление данных всеми военнообязанными — это приоритет номер один над которым работает весь состав ТЦК и СП.

Напомним, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сделал заявление по поводу снижения мобилизационного возраста в Украине. Пока инициативы по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет отсутствуют, но этот вопрос периодически поднимается международными партнерами.

Также нардеп высказался по поводу незаконных действий работников ТЦК и СП, которые упаковывают людей в машины. По словам Вениславского, представители территориальных центров комплектования — это живые люди, и нервы иногда у них не выдерживают, поэтому допускают нарушения законодательства.