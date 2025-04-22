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Кому нужно стать на военный учет срочно, иначе грозит штраф

22 апреля 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Военный учет 2025 — кто должен стать до 31 июля, чтобы избежать штрафа
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Сейчас на военном учете должны находиться граждане мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет и отдельные категории женщин. При этом военный учет делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Кому нужно обязательно стать на военный учет до 31 июля 2025 года и какая ответственность грозит за игнорирование правил учета, объяснила пресс-служба Житомирского областного ТЦК и СП на официальной странице в Facebook.

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Военный учет 2025 — кому нужно стать срочно

Так, отмечается, что в соответствии с украинским законодательством, юноши, которым в 2025 году исполняется или исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет призывников в период с 1 января до 31 июля 2025 года.

Также на учет должны стать мужчины до 25 лет, которые:

  • сменили место жительства или вернулись из-за границы;
  • получили гражданство Украины;
  • освободились из мест лишения свободы;
  • были отчислены из военных учебных заведений;
  • не прошли базовую общевойсковую подготовку.

В то же время от обязанности стать на военный учет освобождаются граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы или находящиеся на принудительном медицинском лечении.

Стать на военный учет призывников можно двумя способами:

  1. Онлайн через приложение "Резерв+".
  2. Лично, посетив свой районный (городской) ТЦК и СП.

Для постановки нужны следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении;
  • идентификационный код;
  • выписка из реестра территориальной общины;
  • справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы/работы (при наличии);
  • 4 фотографии (35×45 мм).

Важно: если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично.

 

Военный учет 2025 — кому нужно стать срочно 31 июля 2025 года
Мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какая ответственность грозит за не постановку на военный учет

В ТЦК отметили, если юноши вовремя не встали на военный учет, в дальнейшем это возможно сделать только после личного прибытия в территориальный центр.

При этом лицо может быть привлечено к административной ответственности за нарушение правил военный учета. Законом сейчас предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тыс. грн.

Ранее мы писали, как 17-летним юношам стать на военный учет без ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, должны ли 17-летние юноши, стоящие на военном учете, иметь военно-учетный документ для выезда за границу.

Также мы информировали, какие должности в рядах ВСУ смогут занимать 18-24-летние контрактники.

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