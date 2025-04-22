Военный учет 2025 — кто должен стать до 31 июля, чтобы избежать штрафа

Кому нужно стать на военный учет срочно, иначе грозит штраф
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Сейчас на военном учете должны находиться граждане мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет и отдельные категории женщин. При этом военный учет делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов.
Кому нужно обязательно стать на военный учет до 31 июля 2025 года и какая ответственность грозит за игнорирование правил учета, объяснила пресс-служба Житомирского областного ТЦК и СП на официальной странице в Facebook.
Военный учет 2025 — кому нужно стать срочно
Так, отмечается, что в соответствии с украинским законодательством, юноши, которым в 2025 году исполняется или исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет призывников в период с 1 января до 31 июля 2025 года.
Также на учет должны стать мужчины до 25 лет, которые:
- сменили место жительства или вернулись из-за границы;
- получили гражданство Украины;
- освободились из мест лишения свободы;
- были отчислены из военных учебных заведений;
- не прошли базовую общевойсковую подготовку.
В то же время от обязанности стать на военный учет освобождаются граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы или находящиеся на принудительном медицинском лечении.
Стать на военный учет призывников можно двумя способами:
- Онлайн через приложение "Резерв+".
- Лично, посетив свой районный (городской) ТЦК и СП.
Для постановки нужны следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- свидетельство о рождении;
- идентификационный код;
- выписка из реестра территориальной общины;
- справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
- документ об образовании;
- справка с места учебы/работы (при наличии);
- 4 фотографии (35×45 мм).
Важно: если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично.
Какая ответственность грозит за не постановку на военный учет
В ТЦК отметили, если юноши вовремя не встали на военный учет, в дальнейшем это возможно сделать только после личного прибытия в территориальный центр.
При этом лицо может быть привлечено к административной ответственности за нарушение правил военный учета. Законом сейчас предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тыс. грн.
Ранее мы писали, как 17-летним юношам стать на военный учет без ТЦК и СП.
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Также мы информировали, какие должности в рядах ВСУ смогут занимать 18-24-летние контрактники.
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