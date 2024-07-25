Мобилизация в Украине 2024 — кто сможет служить по месту жительства, новый закон

Кому из мобилизованных украинцев разрешат служить по месту жительства
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов пополняют как военнообязанные, так и добровольцы. В то же время, ранее законом были предусмотрены определенные категории граждан, которые имели право проходить военную службу по месту жительства. Однако после вступления в силу нового закона о мобилизации, правила были изменены.
Кто теперь может служить исключительно по месту жительства и что меняет закон № 3633-ІХ, рассказываем далее в материале.
Какие категории граждан Украины ранее имели право служить по месту жительства
До внесения изменений в законодательство, добровольно вступить в ряды ВСУ и служить по месту жительства могли:
- многодетные родители, воспитывающие троих и более детей до 18 лет;
- родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;
- опекуны детей-сирот до 18 лет;
- попечители и приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет;
- родители несовершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- опекуны детей с тяжелыми заболеваниями;
- лица, постоянно ухаживающие за больными членами семьи или лицами с инвалидностью;
- лица, у которых супруга (супруг) имеет инвалидность I или II группы;
- опекуны недееспособных лиц с инвалидностью;
- лица, у которых супруг проходит военную службу.
Что изменил новый закон о мобилизации
Согласно вышеупомянутому закону, к перечню лиц, имеющих право на отсрочку, но которые могут быть приняты на службу по их согласию по контракту, добавлены:
- лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью III группы из-за онкозаболеваний, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, психическое расстройство, церебральный паралич или другие паралитические синдромы;
- члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, если они заняты постоянным уходом за отсутствием членов семьи первой степени родства;
- члены семьи третьей степени родства, если нет первой и второй степеней родства.
Однако формулировка "лишь по месту жительства" больше не применяется к вышеперечисленным категориям, что позволяет более гибко распределять военные кадры в зависимости от потребностей обороны.
В Минобороны подчеркнули, что теперь место прохождения службы может не совпадать с местожительством, что ранее было предусмотрено законодательством.
Ранее мы писали, есть ли гарантия попасть на желаемый пост в ВСУ через Центры рекрутинга.
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