Мобилизация в Украине в декабре 2024 — кому не нужно проходить ВВК

Кому из украинцев не нужно проходить ВВК в декабре 2024 года
В Украине военнообязанные граждане во время действия военного положения и всеобщей мобилизации обязаны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Именно она определяет пригодность к военной службе и дает соответствующий вывод. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории украинцев освобождены от обязанности проходить медкомиссию.
Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета Министров №675 от 7 июня 2024 года. Кто именно вправе не проходить ВВК, сообщаем далее в материале.
Так, освобождаются от необходимости проходить военно-врачебную комиссию лица:
- в возрасте от 18 до 25 лет, не служившие на срочной службе или не окончившие военную кафедру (их направляют на медкомиссию исключительно в случае добровольного желания вступить в ряды ВСУ);
- забронированные предприятиями, учреждениями, организациями;
- имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.
Кроме того, не имеют права отправить на ВВК граждан, которые были исключены из военного учета, в частности:
- из-за состояние здоровья;
- по достижению предельного возраста;
- за осуждение за тяжкие преступления.
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