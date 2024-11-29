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Кому из украинцев не нужно проходить ВВК в декабре 2024 года

29 ноября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине в декабре 2024 — кому не нужно проходить ВВК
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине военнообязанные граждане во время действия военного положения и всеобщей мобилизации обязаны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Именно она определяет пригодность к военной службе и дает соответствующий вывод. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории украинцев освобождены от обязанности проходить медкомиссию.

Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета Министров №675 от 7 июня 2024 года. Кто именно вправе не проходить ВВК, сообщаем далее в материале.

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Так, освобождаются от необходимости проходить военно-врачебную комиссию лица:

  • в возрасте от 18 до 25 лет, не служившие на срочной службе или не окончившие военную кафедру (их направляют на медкомиссию исключительно в случае добровольного желания вступить в ряды ВСУ);
  • забронированные предприятиями, учреждениями, организациями;
  • имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.

Кроме того, не имеют права отправить на ВВК граждан, которые были исключены из военного учета, в частности:

  • из-за состояние здоровья;
  • по достижению предельного возраста;
  • за осуждение за тяжкие преступления.

 

Ранее мы писали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

Напомним, мы сообщали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.

Также мы информировали, какие правила бронирования будут действовать с 1 декабря 2024 года.

декабрь мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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