Мобилизация в Украине в декабре 2024 — кому не нужно проходить ВВК

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

В Украине военнообязанные граждане во время действия военного положения и всеобщей мобилизации обязаны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Именно она определяет пригодность к военной службе и дает соответствующий вывод. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории украинцев освобождены от обязанности проходить медкомиссию.

Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета Министров №675 от 7 июня 2024 года. Кто именно вправе не проходить ВВК, сообщаем далее в материале.

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Так, освобождаются от необходимости проходить военно-врачебную комиссию лица:

в возрасте от 18 до 25 лет, не служившие на срочной службе или не окончившие военную кафедру (их направляют на медкомиссию исключительно в случае добровольного желания вступить в ряды ВСУ);

забронированные предприятиями, учреждениями, организациями;

имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.

Кроме того, не имеют права отправить на ВВК граждан, которые были исключены из военного учета, в частности:

из-за состояние здоровья;

по достижению предельного возраста;

за осуждение за тяжкие преступления.

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