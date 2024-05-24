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Кому из украинцев обновлять данные в ТЦК в течение 60 дней не нужно — перечень

24 мая 2024 09:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто освобожден от обновления данных в ТЦК
Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине с 18 мая заработали обновленные правила мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные или встать на военный учет, если этого не сделали раньше. Однако есть определенные категории граждан, которым этого делать не нужно.

Кто освобожден от обновления данных в ТЦК и СП, далее рассказываем в материале.

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Отметим, речь идет о законе №3696-IX. Он вступил в силу 18 мая 2024 года.

Так, согласно действующему украинскому законодательству, не нужно обновлять личные данные исключенным из военного учета. Важно, чтобы этот факт был зафиксирован в военном билете и соответствующих государственных реестрах.

По новому закону о мобилизации из военного учета исключают:

  • тех, кто признан непригодными к военной службе военно-врачебной комиссией (ВВК);
  • тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, то есть более 60 лет;
  • тех, кому было прекращено гражданство Украины.

Также обновлять данные не нужно и другим гражданам Украины, не имеющим статус военнообязанного.

Важно: если лицо не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, но снято с военного учета, ему необходимо обратиться в ТЦК.

 

Ранее мы сообщали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.

Напомним, мы писали, как украинцам обновить данные в ЦПАУ и приложении Резерв+.

Также мы информировали, что руководители предприятий будут выдавать повестки и обеспечивать прибытие работников в ТЦК.

военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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