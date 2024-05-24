Мобилизация в Украине 2024 — кто освобожден от обновления данных в ТЦК

Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине с 18 мая заработали обновленные правила мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные или встать на военный учет, если этого не сделали раньше. Однако есть определенные категории граждан, которым этого делать не нужно.

Кто освобожден от обновления данных в ТЦК и СП, далее рассказываем в материале.

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Отметим, речь идет о законе №3696-IX. Он вступил в силу 18 мая 2024 года.

Так, согласно действующему украинскому законодательству, не нужно обновлять личные данные исключенным из военного учета. Важно, чтобы этот факт был зафиксирован в военном билете и соответствующих государственных реестрах.

По новому закону о мобилизации из военного учета исключают:

тех, кто признан непригодными к военной службе военно-врачебной комиссией (ВВК);

тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, то есть более 60 лет;

тех, кому было прекращено гражданство Украины.

Также обновлять данные не нужно и другим гражданам Украины, не имеющим статус военнообязанного.

Важно: если лицо не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, но снято с военного учета, ему необходимо обратиться в ТЦК.

Ранее мы сообщали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.

Напомним, мы писали, как украинцам обновить данные в ЦПАУ и приложении Резерв+.

Также мы информировали, что руководители предприятий будут выдавать повестки и обеспечивать прибытие работников в ТЦК.