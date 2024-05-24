Мобилизация в Украине 2024 — кто освобожден от обновления данных в ТЦК

Кому из украинцев обновлять данные в ТЦК в течение 60 дней не нужно — перечень
В Украине с 18 мая заработали обновленные правила мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные или встать на военный учет, если этого не сделали раньше. Однако есть определенные категории граждан, которым этого делать не нужно.
Кто освобожден от обновления данных в ТЦК и СП, далее рассказываем в материале.
Отметим, речь идет о законе №3696-IX. Он вступил в силу 18 мая 2024 года.
Так, согласно действующему украинскому законодательству, не нужно обновлять личные данные исключенным из военного учета. Важно, чтобы этот факт был зафиксирован в военном билете и соответствующих государственных реестрах.
По новому закону о мобилизации из военного учета исключают:
- тех, кто признан непригодными к военной службе военно-врачебной комиссией (ВВК);
- тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, то есть более 60 лет;
- тех, кому было прекращено гражданство Украины.
Также обновлять данные не нужно и другим гражданам Украины, не имеющим статус военнообязанного.
Важно: если лицо не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, но снято с военного учета, ему необходимо обратиться в ТЦК.
Ранее мы сообщали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.
Напомним, мы писали, как украинцам обновить данные в ЦПАУ и приложении Резерв+.
Также мы информировали, что руководители предприятий будут выдавать повестки и обеспечивать прибытие работников в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!