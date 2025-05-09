Мобилизация 2025 — кому грозят повторные штрафы от ТЦК

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила военного учета. За их нарушение лицам может грозить розыск и административная ответственность в виде штрафа. Причем в некоторых случаях ТЦК могут штрафовать повторно.

Когда это может произойти, объяснила адвокат Мария Ганина в комментарии РБК-Украина.

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Какие нарушения обычно фиксирует ТЦК

Список типичных нарушений, за которые ТЦК могут составить протоколы и наложить административные штрафы следующий:

не обновление персональных данных;

уклонение от уточнения учетных данных во время мобилизации;

неявка по повестке;

не постановка на воинский учет;

несвоевременная замена приписного или военного билета (если приписное или военный билет стал недействительным);

не прохождение ВВК без уважительной причины.

Каждое из этих нарушений может рассматриваться отдельно. Если уполномоченный работник ТЦК фиксирует их неоднократно — на каждое может быть свой протокол и штраф.

Работники ТЦК смотрят данные военнообязанного. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

От чего зависит количество производств (штрафов)

Количество административных дел (штрафов) зависит от количества отдельных правонарушений, которые обнаружил ТЦК и СП.

Например, если человек не обновил свои данные — это одно нарушение, за которое грозит один штраф. Другой человек не обновил данные, дважды не явился по повесткам — это несколько нарушений, соответственно за каждое из них может быть отдельный штраф.

Как это регулируется законом

Согласно ч. 2 ст. 36 КУоАП, если несколько дел рассматривает один и тот же орган (должностное лицо) в один день, то дают один штраф — за самое тяжкое нарушение. Но если рассмотрение дел происходит в разные дни, это правило уже не действует, и могут быть несколько отдельных штрафов.

Таким образом, один штраф — если все протоколы рассматриваются вместе. Несколько штрафов — если дела рассматриваются в разные дни. Чем больше выявленных нарушений — тем больше дел и потенциально больше штрафов.

Ранее мы писали, кто может задержать мужчин за нарушение правил военного учета.

Напомним, мы сообщали, по каким основаниям ТЦК подают в розыск.

Также мы информировали, кто может снять с розыска военнообязанного.