Мобілізація в Україні 2024 — чи заберуть у чоловіків майно за неявку до ТЦК

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Фото: google.com

Вже зовсім скоро в Україні ухвалять закон, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил мобілізації, зокрема запроваджує нові штрафи для порушників військового обліку. У зв'язку з цим серед адвокатів розпочались дискусії, чи стане несплачений штраф приводом для арешту та подальшого продажу з аукціону майна ухилянта.

Що відомо зараз про зміни до закону та чи конфісковуватимуть майно в ухилянтів, розповіли українські правозахисники в коментарі ТСН.ua.

Читайте також:

Що відомо про нові штрафи за порушення правил військового обліку

Мова йде про закон №10379, який наразі готують до другого читання. Комітет рекомендував Раді у документі ухвалити такі норми:

порушення правил військового обліку — штраф від 3400 до 5100 грн;

— штраф від 3400 до 5100 грн; повторне порушення або в особливий період — штрафи від 17 000 до 22 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

штрафи від 5100 до 8500 грн для громадян;

штрафи від 17 000 до 34 000 грн для посадових та юридичних осіб.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час:

штрафи від 17 000 до 22 500 грн для громадян;

штрафи від 34 000 до 59 500 грн для посадових та юридичних осіб.

Штрафи за порушення військового обліку. Колаж Новини.LIVE

Чи можлива конфіскація майна у тих, хто не сплатить штрафи

Якщо частина юристів трактує законодавство як таке, що не передбачає конфіскації майна ухилянта, то інша частина стверджує, що не все так однозначно.

Так, за словами адвоката Миколи Максимова, не виключено, що в разі несплати штрафу державні виконавці можуть арештувати банківські рахунки та картки ухилянта. Адже це є першочерговими діями.

Якщо коштів на рахунках буде достатньо, то до майна справа може не дійти. В іншому випадку рухоме та нерухоме майно може бути арештоване.

"Скоріш за все, будуть стягувати з заробітної плати. Щоб арештувати та продати авто чи єдине житло — думаю, що до такого не дійде. Якщо на рахунках людини не буде необхідних коштів, то може бути відібрано житло (з проданого майна буде взято необхідну для сплати штрафу суму, а решту повернуто власнику — Ред.)", — уточнює правозахисник.

Проте, правознавець підкреслює, житло не може бути конфісковане за таких умов:

це є єдиним житлом;

зареєстровані неповнолітні діти;

борг особи не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (станом на сьогодні це близько 160 тис. грн.).

За словами деяких українських суддів, те, на що державні виконавці хочуть накласти арешт, повинно бути співмірним з сумою штрафу. А штрафи, які запроваджують за порушення правил військового обліку, не є пропорційними вартості квартири.

Тому не виключено, що державні виконавці для стягнення штрафу можуть прийти описати майно, яке є в житлі боржника. Мова може йти про побутову техніку, меблі тощо.

Своєю чергою адвокат Андрій Межирицький зазначає, що в разі несплати штрафу державні органи можуть накласти обмеження на користування майном. Тобто, людина не зможе продати таку квартиру, будинок або авто.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують запровадити електронний запис на відвідування ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми писали, куди можна звернутися після отримання повістки, окрім ТЦК.

Також ми інформували, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів.