Мобилизация в Украине 2024 — заберут ли у мужчин имущество за неявку в ТЦК

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com

Уже совсем скоро в Украине будет принят закон, предусматривающий усиление ответственности за нарушение правил мобилизации, в частности, вводящий новые штрафы для нарушителей военного учета. В связи с этим среди адвокатов начались дискуссии, станет ли неуплаченный штраф поводом для ареста и последующей продажи с аукциона имущества уклонистов.

Что известно сейчас об изменениях в законе и будут ли конфисковать имущество у уклонистов, рассказали украинские правозащитники в комментарии ТСН.ua.

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Речь идет о законе №10379, который готовят ко второму чтению. Комитет рекомендовал Раде в документе принять следующие нормы:

нарушение правил военного учета — штраф от 3400 до 5100 грн;

— штраф от 3400 до 5100 грн; повторное нарушение или в особый период — штрафы от 17 000 до 22 500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

штрафы от 5100 до 8500 грн. для граждан;

штрафы от 17000 до 34000 грн для должностных и юридических лиц.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время:

штрафы от 17000 до 22500 грн для граждан;

штрафы от 34 000 до 59 500 грн. для должностных и юридических лиц.

Штрафы за нарушение военного учета. Коллаж Новини.LIVE

Возможна ли конфискация имущества у тех, кто не оплатит штрафы

Если часть юристов трактует законодательство как не предусматривающее конфискацию имущества уклонистов, то другая часть утверждает, что не все так однозначно.

Так, по словам адвоката Николая Максимова, не исключено, что в случае неуплаты штрафа государственные исполнители могут арестовать банковские счета и карточки уклонистов. Ведь это первоочередные действия.

Если средств на счетах будет достаточно, то до имущества дело может не дойти. В противном случае движимое и недвижимое имущество может быть арестовано.

"Скорее всего, будут взимать с заработной платы. Чтобы арестовать и продать авто или единственное жилье — думаю, что такого не дойдет. Если на счетах человека не будет необходимых средств, то может быть отобрано жилье (с проданного имущества будет взята необходимая для уплаты штрафа сумма, а остальное будет возвращено владельцу — Ред.)", — уточняет правозащитник.

Однако правовед подчеркивает, жилье не может быть конфисковано при следующих условиях:

это единственное жилье;

зарегистрированные несовершеннолетние дети;

долг лица не превышает 20 минимальных заработных плат (на сегодня это около 160 тыс. грн.).

По словам некоторых украинских судей, то, что государственные исполнители хотят наложить арест, должно быть соразмерным с суммой штрафа. А штрафы, вводимые за нарушение правил военного учета, не пропорциональны стоимости квартиры.

Поэтому не исключено, что государственные исполнители для взыскания штрафа могут прийти описать имущество в жилье должника. Речь может идти о бытовой технике, мебели и т.д.

В свою очередь адвокат Андрей Межирицкий отмечает, что в случае неуплаты штрафа государственные органы могут наложить ограничения на пользование имуществом. То есть человек не сможет продать такую квартиру, дом или авто.

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