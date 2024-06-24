Мобілізація в Україні — Міносвіти змінило правила прийому до аспірантури

Студенти в університеті. Фото ілюстративне: nung.edu.ua

Міністерство освіти України змінило правила вступу до аспірантури через випадки фіктивного навчання задля уникнення мобілізації до лав Збройних сил. Тепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку. На денній формі збільшать кількість бюджетних місць з 3 200 до 7 000.

Про це повідомив глава Міносвіти Оксен Лісовий у понеділок, 24 червня.

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Лісовий розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії до України щороку на аспірантуру вступали близько семи-восьми тисяч людей. Цього року для складання іспитів зареєструвалися 246 189 осіб.

"79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів", — зазначив міністр.

Лісовий додав, що така ситуація є аномалією, яка шкодить якості освіти, економіці, оскільки фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні. І найголовніше — це є загрозою національній безпеці.

Раніше ми розповідали, що через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків від 25 років вступити до аспірантури, уникнувши мобілізації. Особливо широко ця тенденція простежується серед кількості контрактників за останні два роки.

Нагадаємо, ми писали про вікові обмеження для мобілізації згідно з новим законом. Окрім того, зміняться також й правила перевірки з боку працівників ТЦК.