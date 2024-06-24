Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Контрактники-аспіранти тепер не матимуть права на відстрочку — МОН змінило правила вступу arrow

Контрактники-аспіранти тепер не матимуть права на відстрочку — МОН змінило правила вступу

24 червня 2024 19:20
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Україні — Міносвіти змінило правила прийому до аспірантури
Студенти в університеті. Фото ілюстративне: nung.edu.ua
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Міністерство освіти України змінило правила вступу до аспірантури через випадки фіктивного навчання задля уникнення мобілізації до лав Збройних сил. Тепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку. На денній формі збільшать кількість бюджетних місць з 3 200 до 7 000.

Про це повідомив глава Міносвіти Оксен Лісовий у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Кількість потенційних аспірантів зросла в десятки разів

Лісовий розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії до України щороку на аспірантуру вступали близько семи-восьми тисяч людей. Цього року для складання іспитів зареєструвалися 246 189 осіб. 

"79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів", — зазначив міністр. 

Лісовий додав, що така ситуація є аномалією, яка шкодить якості освіти, економіці, оскільки фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні. І найголовніше — це є загрозою національній безпеці.

Раніше ми розповідали, що через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків від 25 років  вступити до аспірантури, уникнувши мобілізації. Особливо широко ця тенденція простежується серед кількості контрактників за останні два роки.

Нагадаємо, ми писали про вікові обмеження для мобілізації згідно з новим законом. Окрім того, зміняться також й правила перевірки з боку працівників ТЦК.

навчання
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
Аспірант
Оксен Лісовий

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву