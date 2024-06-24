Мобилизация в Украине — Минобразования изменило правила приема в аспирантуру

Контрактники-аспиранты теперь не будут иметь права на отсрочку — МОН изменило правила поступления
Министерство образования Украины изменило правила поступления в аспирантуру из-за случаев фиктивного обучения во избежание мобилизации в ряды Вооруженных сил. Теперь вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие права на отсрочку. На дневной форме увеличат количество бюджетных мест с 3200 до 7000.
Об этом сообщил глава Минобразования Оксен Лісовий в понедельник, 24 июня.
Количество потенциальных аспирантов выросло в десятки раз
Лісовий рассказал, что в полномасштабное вторжение России в Украину ежегодно в аспирантуру поступали около семи-восьми тысяч человек. В этом году для сдачи экзаменов зарегистрировались 246 189 человек.
"79% из них — это мужчины, среди которых почти половина претендует на поступление в аспирантуру. А если конкретнее — 91 561 человек. Рекорд всех рекордов", — отметил министр.
Лісовий добавил, что такая ситуация является аномалией, которая вредит качеству образования, экономике, поскольку фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени. И самое главное — это угроза национальной безопасности.
Ранее мы рассказывали, что из-за мобилизации в Украине выросло количество желающих мужчин от 25 лет поступить в аспирантуру, избежав мобилизации. Особенно широко эта тенденция наблюдается среди числа контрактников за последние два года.
Напомним, мы писали о возрастных ограничениях для мобилизации по новому закону. Кроме того, изменятся и правила проверки со стороны работников ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!