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Контрактники-аспиранты теперь не будут иметь права на отсрочку — МОН изменило правила поступления

24 июня 2024 19:20
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Мобилизация в Украине — Минобразования изменило правила приема в аспирантуру
Студенты в университете. Фото иллюстративное: nung.edu.ua
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Министерство образования Украины изменило правила поступления в аспирантуру из-за случаев фиктивного обучения во избежание мобилизации в ряды Вооруженных сил. Теперь вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие права на отсрочку. На дневной форме увеличат количество бюджетных мест с 3200 до 7000.

Об этом сообщил глава Минобразования Оксен Лісовий в понедельник, 24 июня.

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Лісовий рассказал, что в полномасштабное вторжение России в Украину ежегодно в аспирантуру поступали около семи-восьми тысяч человек. В этом году для сдачи экзаменов зарегистрировались 246 189 человек.

"79% из них — это мужчины, среди которых почти половина претендует на поступление в аспирантуру. А если конкретнее — 91 561 человек. Рекорд всех рекордов", — отметил министр.

Лісовий добавил, что такая ситуация является аномалией, которая вредит качеству образования, экономике, поскольку фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени. И самое главное — это угроза национальной безопасности.

Ранее мы рассказывали, что из-за мобилизации в Украине выросло количество желающих мужчин от 25 лет поступить в аспирантуру, избежав мобилизации. Особенно широко эта тенденция наблюдается среди числа контрактников за последние два года.

Напомним, мы писали о возрастных ограничениях для мобилизации по новому закону. Кроме того, изменятся и правила проверки со стороны работников ТЦК.

учеба
Украина
мобилизация
военнообязанные
Аспирант
Оксен Лисовый

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