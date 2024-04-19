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Кожен чоловік має носити з собою військовий квиток — хто перевірятиме українців

19 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Українці мають носити військовий квиток — що відомо про норму і хто перевірятиме
Військовозобов'язаний чоловік розмовляє з представниками ТЦК. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Вже у травні 2024 року в Україні набере чинності ухвалений законопроєкт про мобілізацію. Відповідно до однієї з прийнятих норм, усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років у період воєнного стану повинні будуть носити з собою військово-обліковий документ, до прикладу, військовий квиток або тимчасове посвідчення. Його можуть перевірити разом із документом, що посвідчує особу.

Хто саме матиме повноваження перевіряти у чоловіків наявність військово-облікового документа, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, відповідно до законопроєкту №10449, зміни внесені до ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Перевіряти військово-облікові документи у військовозобов'язаних чоловіків матимуть право: 

  • уповноважені представники районних (міських) ТЦК та СП;
  • поліцейські;
  • представники Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Громадяни будуть зобов'язані пред'явити документ на вимогу уповноваженої особи. 

Важливо також, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки.

Крім цього, він може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Таким чином представник ТЦК або поліцейський зможе одразу бачити, чи дійсно громадянин стоїть на обліку, чи проходив ВЛК, де він проживає та працює.

Раніше ми писали, куди українці можуть поскаржитися на роботу співробітників ТЦК та СП. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи будуть українці отримувати електронні повістки.

Також ми інформували, скільки часу є у громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу.

війна
Україна
мобілізація
військовий квиток
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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