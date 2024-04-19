Украинцы должны носить военный билет — что известно о норме и кто будет проверять

Каждый мужчина должен носить с собой военный билет — кто будет проверять украинцев
Уже в мае 2024 года в Украине вступит в силу принятый законопроект о мобилизации. Согласно одной из принятых норм, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в период военного положения должны будут носить с собой военно-учетный документ, например военный билет или временное удостоверение. Его могут проверить вместе с документом, удостоверяющим личность.
Кто именно будет иметь полномочия проверять у мужчин наличие военно-учетного документа, рассказываем далее в материале.
Так, согласно законопроекту №10449, изменения внесены в ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Проверять военно-учетные документы у военнообязанных мужчин будут иметь право:
- уполномоченные представители районных (городских) ТЦК и СП;
- полицейские;
- представители Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Граждане будут обязаны предъявить документ по требованию уполномоченного лица.
Важно также, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки.
Кроме того, он может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.
Таким образом, представитель ТЦК или полицейский сможет сразу видеть, действительно ли гражданин стоит на учете, проходил ли ВВК, где он проживает и работает.
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