Украинцы должны носить военный билет — что известно о норме и кто будет проверять

Военнообязанный мужчина разговаривает с представителями ТЦК. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Уже в мае 2024 года в Украине вступит в силу принятый законопроект о мобилизации. Согласно одной из принятых норм, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в период военного положения должны будут носить с собой военно-учетный документ, например военный билет или временное удостоверение. Его могут проверить вместе с документом, удостоверяющим личность.

Кто именно будет иметь полномочия проверять у мужчин наличие военно-учетного документа, рассказываем далее в материале.

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Так, согласно законопроекту №10449, изменения внесены в ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Проверять военно-учетные документы у военнообязанных мужчин будут иметь право:

уполномоченные представители районных (городских) ТЦК и СП;

полицейские;

представители Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Граждане будут обязаны предъявить документ по требованию уполномоченного лица.

Важно также, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки.

Кроме того, он может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Таким образом, представитель ТЦК или полицейский сможет сразу видеть, действительно ли гражданин стоит на учете, проходил ли ВВК, где он проживает и работает.

Ранее мы писали, куда украинцы могут пожаловаться на работу сотрудников ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, будут ли украинцы получать электронные повестки.

Также мы информировали, сколько времени у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.