Чи ризикують чоловіки за кордоном залишитися без паспортів — зміни в Україні

Військовий облік українців за кордоном. Колаж: Новини.LIVE

Після набрання чинності закону про мобілізацію почне діяти норма, відповідно до якої військовозобов'язані чоловіки не зможуть отримати новий закордонний паспорт, якщо не перебувають на військовому обліку та не мають військового квитка. Водночас у мережі шириться інформація про те, що нібито закордонні паспорти українців, які перебувають в інших країнах та ухиляються від мобілізації, стануть недійсними.

Чи так це насправді та що треба знати про майбутні зміни в законодавстві, розповідаємо далі в матеріалі.

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Чи стануть закордонні паспорти ухилянтів недійсними

Як заявила парламентарка та представниця профільного комітету Верховної Ради Ірина Фріз в коментарі ТСН.ua, у законопроєкті немає такої норми, тож ніхто не відбиратиме й не анулюватиме паспорти українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

Водночас діятиме норма, відповідно до якої, щоб отримати новий паспорт або продовжити закордонний паспорт, необхідно буде мати військовий квиток, тобто стояти на військовому обліку. Тож, ухилянтам, які довгий час ігнорували цю вимогу, доведеться оновити свої військово-облікові дані.

"Порядок ведення військового обліку за кордоном визначатиметься Кабміном. Залишилася норма про те, що видавання нового паспорта громадянина України за кордоном можлива лише за наявності військово-облікових документів", — пояснила Ірина Фріз.

Хочеш закордонний паспорт — отримай військовий квиток

Дійсно, відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію, який вже було підписано президентом України, українці, у тому числі ті, які перебувають за кордоном, у віці від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані впродовж 60 днів із дня набрання чинності норми (норма почне діяти з 18 травня 2024 року).

Якщо військовозобов'язаний не оновить дані, до нього можуть застосувати санкції: за кордоном обмежать у праві отримання консульських послуг. Без військового квитка буде неможливо продовжити свій закордонний паспорт.

Але, як раніше зазначив народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.UA, для цього не треба повертатися в Україну, адже стати на військовий облік або оновити інформацію про себе можна й за кордоном, дистанційно. Так само можна отримати й військовий квиток.

Громадяни України за кордоном можуть отримати військово-обліковий документ:

через електронну адресу;

телефоном;

через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг.

Ще один механізм, передбачений у законі, який дає змогу оновити дані дистанційно — електронний кабінет призовника. Проте, як працюватиме система, поки що невідомо.

Але є й інший важливий нюанс, щоб отримати військовий квиток військовозобов'язаний має пройти ВЛК, але за кордоном це зробити неможливо.

За словами адвоката юридичної компанії "RIYAKO&PARTNERS" Миколи Максимова, Кабмін має ухвалити низку нормативно-правових актів, які будуть спрямовані на реалізацію положень закону. І хоча документ має набути чинності вже у травні поточного року, фактично на це може знадобитися до пів року.

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