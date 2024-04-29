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Куда отправят служить ограниченно пригодных — названы три официальных варианта

29 апреля 2024 16:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — куда отправят служить ограниченно пригодных с мая 2024 года
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине для военнообязанных лиц будет отменен статус "ограниченно пригодных" уже с 4 мая 2024 года. Военно-врачебная комиссия будет определять таких граждан либо "пригодными", либо "непригодными" к военной службе, в зависимости от состояния здоровья.

Куда будут отправлять служить мужчин, которых признают пригодными, рассказала директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью ZN.

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По ее словам, пригодных, ранее имевших статус "ограниченно пригодные", будут делить на четыре категории, в зависимости от степени функциональности:

  1. Пригодные (полностью) могут служить в любом подразделе или части.
  2. Подходящие для выполнения специфических задач.
  3. Подходящие по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВВУЗ).
  4. Пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д.

Таким образом, мобилизованные, которые будут иметь определенные проблемы со здоровьем, но смогут проходить военную службу, будут иметь три варианта, куда их смогут направить служить по заключению ВВК.

Следует отметить, что место службы будет определять не только ВВК, но и аттестационная комиссия, которая будет учитывать не только состояние здоровья, а профессию лица, навыки, образование и т.д. Ведь, например, взять человека на службу в ВВУЗ без высшего образования нельзя будет.

Добавим, что в Минобороны не дали разъяснения, что означает "пригодный для выполнения специфических задач". Некоторые военные эксперты заявляют, что речь может идти о подсобных работах.

Однако следует дождаться соответствующих изменений в Расписании болезней, нормативно-правовых актов, которые эти изменения будут утверждать и официального разъяснения.

 

Ранее мы писали, что предполагает отмена статуса "ограниченно пригодный".

Напомним, мы сообщали, как недостатки зрения влияют на решение ВВК об исключении из военного учета.

Также мы информировали, должны ли мужчины с инвалидностью проходить ВВК.

война
ВСУ
мобилизация
ВВК
военнообязанные
ограниченно пригодные

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