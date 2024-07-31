Мобілізація в Україні — чи заберуть до армії чоловіка з грижею хребта

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія, триває. Перед призовом до лав ЗСУ усі військовозобов'язані чоловіки обов'язково проходять військово-лікарську комісію, яка визначає придатність. Адже існує ряд захворювань, які не дозволяють проходити військову службу. Зокрема, до таких належать і деякі хвороби хребта.

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П орядок проходження ВЛК визначає Наказ Міністерства оборони України №402. Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу, певні захворювання хребта є підставою для визнання військовозобов'язаного громадянина України непридатним до військової служби.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Список захворювань хребта, що звільняють від військової служби:

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки (М40-М54);

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів (S22, S24, S25, S32);

переломи хребта, включаючи переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, а також вивих чи підвивих хребця;

розриви, здавлення, струс, набряки та крововиливи спинного мозку;

прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, який супроводжується розладом функцій, парезами, паралічами, а також напливними абсцесами та норицями;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів та іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта з функціональною нестабільністю II-III стадій;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, саме ці захворювання хребта є підставою для звільнення від мобілізації під час воєнного стану. Інші такого права не надають.

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