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Врачи диагностировали грыжу позвоночника — мобилизуют ли в ВСУ с болезнью

31 июля 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — заберут ли в армию мужчину с грыжей позвоночника
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия, продолжается. Перед призывом в ряды ВСУ все военнообязанные мужчины обязательно проходят военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность. Ведь существует ряд заболеваний, не позволяющих проходить военную службу. В частности, к таким относятся и некоторые болезни позвоночника.

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С какими болезнями позвоночника не мобилизуют в ряды ВСУ и могут ли забрать в армию с межпозвоночной грыжей, рассказываем далее в материале.

Порядок прохождения ВВК определяет Приказ Министерства обороны Украины №402. Согласно положению о военно-врачебной экспертизе, определенные заболевания позвоночника являются основанием для признания военнообязанного гражданина Украины непригодным к военной службе.

 

Могут ли мобилизовать военнообязанного мужчину, имеющего болезнь позвоночника
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Список заболеваний позвоночника, освобождающих от военной службы:

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54);
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (S22, S24, S25, S32);
  • переломы позвоночника, включая переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, а также вывих или подвывих позвонка;
  • разрывы, сдавления, сотрясение, отеки и кровоизлияния спинного мозга;
  • прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, парезами, параличами, а также наплывными абсцессами и свищами;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов и другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника с функциональной нестабильностью II-III стадий;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, именно эти заболевания позвоночника являются основанием для освобождения от мобилизации во время военного положения. Остальные такого права не предоставляют.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать в ВСУ мужчину с ожирением.

Напомним, мы сообщали, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.

Также мы информировали, какие существуют основания для обжалования военно-врачебной комиссии.

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