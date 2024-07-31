Мобилизация в Украине — заберут ли в армию мужчину с грыжей позвоночника

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия, продолжается. Перед призывом в ряды ВСУ все военнообязанные мужчины обязательно проходят военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность. Ведь существует ряд заболеваний, не позволяющих проходить военную службу. В частности, к таким относятся и некоторые болезни позвоночника.

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Порядок прохождения ВВК определяет Приказ Министерства обороны Украины №402. Согласно положению о военно-врачебной экспертизе, определенные заболевания позвоночника являются основанием для признания военнообязанного гражданина Украины непригодным к военной службе.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Список заболеваний позвоночника, освобождающих от военной службы:

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54);

кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (S22, S24, S25, S32);

переломы позвоночника, включая переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, а также вывих или подвывих позвонка;

разрывы, сдавления, сотрясение, отеки и кровоизлияния спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, парезами, параличами, а также наплывными абсцессами и свищами;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов и другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника с функциональной нестабильностью II-III стадий;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, именно эти заболевания позвоночника являются основанием для освобождения от мобилизации во время военного положения. Остальные такого права не предоставляют.

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