Лубинец заявил, что ТЦК не могут задерживать людей на улице

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: ОП

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец одобрительно высказался о действиях представителей ТЦК в Полтавской области, в частности, по их обращению в Нацполицию. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не могут удерживать граждан на улицах с применением физической силы.

Об этом в среду, 3 апреля, сообщает "Суспільне".

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"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", — сказал омбудсмен.

По его словам, примером корректного поведения ТЦК в условиях, когда у них есть перечень уклоняющихся от мобилизации лиц, являются действия центра в Полтавской области, где военные обратились в Национальную полицию со списками лиц, которые должны явиться в ТЦК, но не сделали этого.

"А если нужно проводить так называемые рейды, то в состав этой группы обязательно должны быть вовлечены представители Национальной полиции. Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных, или нет", — объяснил Лубинец.

Он добавил, что сотрудники Нацполиции "вправе останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

Омбудсмен заявил, что он выступает против расширения полномочий ТЦК, что предлагалось в первой редакции законопроекта о новых правилах мобилизации.

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