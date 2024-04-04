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Лубинец заявил, что ТЦК не могут задерживать людей на улице

4 апреля 2024 03:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Лубинец заявил, что ТЦК не могут задерживать людей на улице
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: ОП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец одобрительно высказался о действиях представителей ТЦК в Полтавской области, в частности, по их обращению в Нацполицию. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не могут удерживать граждан на улицах с применением физической силы.

Об этом в среду, 3 апреля, сообщает "Суспільне".

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"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", — сказал омбудсмен.

По его словам, примером корректного поведения ТЦК в условиях, когда у них есть перечень уклоняющихся от мобилизации лиц, являются действия центра в Полтавской области, где военные обратились в Национальную полицию со списками лиц, которые должны явиться в ТЦК, но не сделали этого.

"А если нужно проводить так называемые рейды, то в состав этой группы обязательно должны быть вовлечены представители Национальной полиции. Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных, или нет", — объяснил Лубинец.

Он добавил, что сотрудники Нацполиции "вправе останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

Омбудсмен заявил, что он выступает против расширения полномочий ТЦК, что предлагалось в первой редакции законопроекта о новых правилах мобилизации.

Раньше мы писали, кто может устроиться на работу без военного билета.

Напомним, мы сообщали, нужен ли военный билет, чтобы открыть ФЛП в 2024 году.

Также мы рассказывали, отправят ли на ноль тех, кто потеряет статус ограниченного.

армия
мобилизация
Дмитрий Лубинец

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