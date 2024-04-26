Львівський ТЦК СП спростував причетність до викрадення волонтера з Харкова

Працівник ТЦК СП та зооволонтерка. Фото: скриншот

У Львівському обласному ТЦК СП спростували причетність своїх працівників до викрадення зооволонтера з Харкова. Воєнкоми заявили, що діяли спільно з ДПСУ, а самі працівники не були в нетверезому стані.

Про це йдеться в офіційних соцмережах ЛОТЦК.

Читайте також:

ТЦК спростували викрадення людини

За їхніми словами, воєнкоми спільно з ДПСУ затримали зооволонтера на кордоні з Польщею. Його доправили в ТЦК СП, після чого він пройшов медкомісію, за результатами його визнали придатним. Водночас вони звинуватили жінок у "перешкоджанні діяльності".

"Дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків", — йдеться у повідомленні ЛОТЦК, та наголосили, що відносно нетверезих працівників "ведеться перевірка".

Скриншот допису ЛОТЦК СП

Скандали з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, раніше мережею розповсюдилося відео нового конфлікту з працівниками ТЦК СП, де чоловік порівняв протиправні дії воєнкомів з діями "беркутівців" під час Євромайдану.

Також не так давно мережу сколихнув скандал, коли померлому спортивному журналісту та головному редактору щотижневика "Футбол" Артему Франкову, прийшла повістка до ТЦК СП.

Незадовго до цього працівників ТЦК в супроводі поліції помітили у Молдові, проте причину такого візиту правоохоронці не повідомляють.

Водночас львівський ТЦК та СП закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини та спільно з мерією міста створили пропагандистський відеоролик з мотивуючим слоганом. При цьому, таких відеороликів було два, де українці помітили паралелі з 1939 роком.