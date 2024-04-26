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Львовский ТЦК СП опроверг причастность к похищению волонтера из Харькова

26 апреля 2024 23:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Львовский ТЦК СП опроверг причастность к похищению волонтера из Харькова
Работник ТЦК СП и зооволонтер. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львовском областном ТЦК СП опровергли причастность своих работников к похищению зооволонтера из Харькова. Военкомы заявили, что действовали совместно с ГПСУ, а сами работники не находились в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в официальных соцсетях ЛОТЦК.

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По их словам, военкомы совместно с ГНСУ задержали зооволонтера на границе с Польшей. Его доставили в ТЦК СП, после чего он прошел медкомиссию, по результатам он был признан годным. В то же время они обвинили женщин в "препятствовании деятельности".

"Две сопровождавшие военнообязанного гражданки систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом препятствовали военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей", — говорится в сообщении ЛОТЦК, и отметили, что в отношении нетрезвых работников "ведется проверка".

Львовский ТЦК СП опроверг причастность к похищению волонтера из Харькова - фото 1
Скриншот сообщения ЛОТЦК СП

Скандалы из ТЦК СП — последние новости

Напомним, ранее сетью распространилось видео нового конфликта с работниками ТЦК СП, где мужчина сравнил противоправные действия военкомов с действиями "беркутовцев" во время Евромайдана.

Также не так давно сеть разразился скандал, когда умершему спортивному журналисту и главному редактору еженедельника "Футбол" Артему Франкову, пришла повестка в ТЦК СП.

Незадолго до этого сотрудников ТЦК в сопровождении полиции заметили в Молдове, однако причины такого визита правоохранители не сообщают.

В то же время львовский ТЦК и СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины и совместно с мэрией города создали пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом. При этом таких видеороликов было два, где украинцы заметили параллели с 1939 годом.

Харьков
Львов
похищение
Украина
Криминал
мобилизация
ТЦК и СП

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