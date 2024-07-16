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Медикині в декреті — чи треба їм оновлювати військово-облікові дані

16 липня 2024 22:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Жінки-медики в декреті, військовий облік і оновлення даних, особливості
Українська жінка-медик. Фото: apteka.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Жінки-військовозобов’язані, які мають медичну освіту, також повинні оновити військово-облікові дані. Це стосується навіть тих громадянок, які перебувають у декретній відпустці.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Які жінки є військовозобов’язаними

Процес мобілізації, який триває в Україні, стосується, крім військовозобов’язаних чоловіків, ще і жінок.

Йдеться, зокрема, про тих громадянок, які мають медичну освіту чи працюють у медичній галузі.

Чи треба оновлювати дані, перебуваючи в декреті

Частина з них перебуває у декретній відпустці по догляду за дітьми. Втім, навіть у такій ситуації вони теж мають зобов’язання перед державою.

"В такому випадку Вам теж потрібно оновлювати дані, оскільки Ви перебуваєте на обліку в ТЦК", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Раніше ми писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних. 

Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

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