Жінки-медики в декреті, військовий облік і оновлення даних, особливості

Медикині в декреті — чи треба їм оновлювати військово-облікові дані
Жінки-військовозобов’язані, які мають медичну освіту, також повинні оновити військово-облікові дані. Це стосується навіть тих громадянок, які перебувають у декретній відпустці.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Які жінки є військовозобов’язаними
Процес мобілізації, який триває в Україні, стосується, крім військовозобов’язаних чоловіків, ще і жінок.
Йдеться, зокрема, про тих громадянок, які мають медичну освіту чи працюють у медичній галузі.
Чи треба оновлювати дані, перебуваючи в декреті
Частина з них перебуває у декретній відпустці по догляду за дітьми. Втім, навіть у такій ситуації вони теж мають зобов’язання перед державою.
"В такому випадку Вам теж потрібно оновлювати дані, оскільки Ви перебуваєте на обліку в ТЦК", — підкреслив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.
Раніше ми писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних.
Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.
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