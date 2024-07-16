Женщины-медики в декрете, военный учет и обновление данных, особенности

Женщины-медики в декрете — нужно ли им обновлять военно-учетные данные
Женщины-военнообязанные, имеющие медицинское образование, также должны обновить военно-учетные данные. Это касается даже гражданок, которые находятся в декретном отпуске.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Какие женщины являются военнообязанными
Продолжающийся в Украине процесс мобилизации касается, кроме военнообязанных мужчин, еще и женщин.
Речь идет, в частности, о гражданках, которые имеют медицинское образование или работают в медицинской отрасли.
Нужно ли обновлять данные, находясь в декрете
Часть из них находится в декретном отпуске по уходу за детьми. Впрочем, даже в такой ситуации у них тоже есть обязательства перед государством.
"В таком случае Вам тоже нужно обновлять данные, поскольку Вы состоите на учете в ТЦК", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Напомним, мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам.
Ранее мы писали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных.
Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.
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