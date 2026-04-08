У Міноборони України пояснили причини жіночої мобілізації

Жіноча військова служба в Україні.

У Міністерстві оборони України прокоментували випадки помилкового взяття жінок на військовий облік та присвоєння їм статусу "в розшуку". Приводом стали резонансні ситуації, зокрема в одному з районних ТЦК у Харкові. Відомство заявило, що вже провело аналіз подібних епізодів.

За цими фактами тривають перевірки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Радіо Свобода".

Причиною випадків постановки жінок на облік могли стати зміни законодавства в період з кінця 2021 по початок 2022 року. Тоді перелік спеціальностей для обов'язкового обліку жінок було розширено, а пізніше і переглянуто в бік добровільного принципу, за винятком медичних професій. Водночас частину даних уже встигли внести до офіційних реєстрів.

Чому виникли помилки в системі

"Щодо випадку з громадянкою України, який набув значного суспільного резонансу, зазначену особу було взято на облік, передано в розшук та знято з розшуку співробітниками Харківського ТЦК і СП", — повідомили в Міноборони.

У відомстві також зазначили, що помилки могли виникати через технічні збої та людський фактор. Наразі ініційовано службові розслідування, а також підготовлено зміни до нормативних документів, які дадуть змогу видаляти некоректні записи з реєстру.

Громадянам радять у разі виявлення неточностей звертатися через застосунок "Резерв+" або безпосередньо до ТЦК, а за необхідності оскаржувати рішення в установленому порядку.

