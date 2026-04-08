Видео

Главная Мобилизация Минобороны Украины прокомментировало женскую мобилизацию

Минобороны Украины прокомментировало женскую мобилизацию

Дата публикации 8 апреля 2026 01:31
В Минобороны Украины объяснили причины женской мобилизации
Женская воинская служба в Украине. Фото: mil.gov.ua

В Министерстве обороны Украины прокомментировали случаи ошибочного взятия женщин на воинский учет и присвоения им статуса "в розыске". Поводом стали резонансные ситуации, в том числе в одном из районных ТЦК в Харькове. Ведомство заявило, что уже провело анализ подобных эпизодов.

По этим фактам продолжаются проверки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Радио Свобода".

Причиной случаев постановки женщин на учет могли стать изменения законодательства в период с конца 2021 по начало 2022 года. Тогда перечень специальностей для обязательного учета женщин был расширен, а позже и пересмотрен в сторону добровольного принципа, за исключением медицинских профессий. При этом часть данных уже успели внести в официальные реестры.

Почему возникли ошибки в системе

"Что касается случая с гражданкой Украины, который получил значительный общественный резонанс, указанное лицо было поставлено на учет, передано в розыск и снято с розыска сотрудниками Харьковского ТЦК и СП", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что ошибки могли возникать из-за технических сбоев и человеческого фактора. В настоящее время инициированы служебные расследования, а также подготовлены изменения в нормативные документы, которые позволят удалять некорректные записи из реестра.

Читайте также:

Гражданам советуют при выявлении неточностей обращаться через приложение "Резерв+" или напрямую в ТЦК, а при необходимости обжаловать решения в установленном порядке. 

Ранее портал Новини.LIVE писал о том, что более 2 млн украинцев могут снять с розыска, но мобилизация при этом продолжится. 

Также Новини.LIVE сообщали в заявлении Минобороны по поводу статуса "оперативный резерв" военнообязанных граждан. 

Минобороны война в Украине ТЦК и СП мобилизация женщин
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

