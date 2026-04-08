У Міноборони заявили про фейк щодо "оперативного резерву"

У Міноборони заявили про фейк щодо "оперативного резерву"

Дата публікації: 8 квітня 2026 00:30
У Міноборони спростували фейк про статус оперативного резерву
Додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

В Україні розгорілася дискусія навколо статусу "оперативний резерв" у застосунку "Резерв+". Користувачі почали масово повідомляти про появу цієї позначки та пов'язувати її зі змінами в мобілізаційних правилах. Це викликало хвилю занепокоєння, зокрема серед працівників критично важливих підприємств.

На ситуацію відреагували в Міністерстві оборони, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт відомства в Threads.

Що означає статус і чому виник резонанс

У відомстві підкреслили, що не йдеться про нововведення. За офіційною інформацією, статус "оперативний резерв" відображався в системі й раніше. Також наголошується, що ця категорія громадян не є масовою і стосується здебільшого тих, хто вже мав військовий досвід.

"Позначка "оперативний резерв" не є оновленням, вона відображалася в системі раніше. До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, які проходили службу раніше, зокрема строкову або мали досвід у бойових діях. Ця категорія не є масовою", — свідчить повідомлення.

У Міноборони окремо додали, що правила бронювання не змінювалися і продовжують діяти в рамках чинного законодавства. Громадянам, у яких виникають питання щодо статусу, рекомендують звертатися до служби підтримки програми. Таким чином, у відомстві назвали поширену інформацію про нібито нові правила недостовірною.

мобілізація бронювання війна в Україні ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
