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Городские и поселковые советы привлекли к мобилизации — к чему готовиться

3 мая 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — у городских и поселковых советов появятся новые обязательства
Военный учет военнообязанных мужчин. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, предусматривает передачу ряда полномочий органам местного самоуправления. Это означает, что городские и поселковые советы будут непосредственно участвовать в мобилизационных мероприятиях.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск, военный ВСУ Иван Тимочко в эфире проекта Натальи Мосейчук "Тема з Мосейчук".

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Городские и поселковые советы привлекли к мобилизационным мероприятиям — к чему готовиться
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Фото: Суспільне

По его словам, новый закон обязывает органы местного самоуправления участвовать в мобилизационных процессах, а не дает такую возможность.

"Если раньше вопрос к органам местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут" — какие-то размытые фразы. Но сейчас — обязаны", — объясняет Тимочко.

Военный отмечает, что городские и поселковые советы будут иметь ряд полномочий и должны выполнять определенные задачи, в частности:

  • готовить списки резервистов;
  • вести учет военнообязанных;
  • помогать проводить подготовку военнообязанных;
  • распространять информацию о мобилизационных мероприятиях среди населения и организаций;
  • извещать граждан о мобилизации;
  • обеспечивать прибытие на сборные пункты и территориальные центры.

"Органы местного самоуправления, согласно этому закону, будут обязаны информировать местное население о мобилизации, обязаны будут оказывать помощь посильную, подготовку и составление списков резервистов. Или мужчин в возрасте от 18 до 24 лет для того, чтобы проходили базовую военную подготовку", — сказал Иван Тимочко.

Добавим, речь идет о законе №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Ранее мы сообщали, что с 18 мая 2024 года новые полномочия появятся у работников полиции.

Напомним, мы писали, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней.

Мы также информировали, какие документы нужны для обновления данных в ТЦК.

война
закон
ВСУ
мобилизация
военнообязанные

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