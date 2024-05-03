Мобилизация в Украине — у городских и поселковых советов появятся новые обязательства

Военный учет военнообязанных мужчин. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

В Украине уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, предусматривает передачу ряда полномочий органам местного самоуправления. Это означает, что городские и поселковые советы будут непосредственно участвовать в мобилизационных мероприятиях.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск, военный ВСУ Иван Тимочко в эфире проекта Натальи Мосейчук "Тема з Мосейчук".

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Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Фото: Суспільне

По его словам, новый закон обязывает органы местного самоуправления участвовать в мобилизационных процессах, а не дает такую возможность.

"Если раньше вопрос к органам местного самоуправления был прописан в законе примерно так: "имеют право", "могут" — какие-то размытые фразы. Но сейчас — обязаны", — объясняет Тимочко.

Военный отмечает, что городские и поселковые советы будут иметь ряд полномочий и должны выполнять определенные задачи, в частности:

готовить списки резервистов;

вести учет военнообязанных;

помогать проводить подготовку военнообязанных;

распространять информацию о мобилизационных мероприятиях среди населения и организаций;

извещать граждан о мобилизации;

обеспечивать прибытие на сборные пункты и территориальные центры.

"Органы местного самоуправления, согласно этому закону, будут обязаны информировать местное население о мобилизации, обязаны будут оказывать помощь посильную, подготовку и составление списков резервистов. Или мужчин в возрасте от 18 до 24 лет для того, чтобы проходили базовую военную подготовку", — сказал Иван Тимочко.

Добавим, речь идет о законе №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года.

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