Мобилизация в апреле 2025 — куда отправляют служить мужчин старше 50 лет

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время при принятии лица на военную службу не последнюю роль играют возраст, физическая подготовка и состояние здоровья. Именно поэтому мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет хоть и происходит на общих основаниях, но все же имеет определенные нюансы.
О них подробно рассказала адвокат Анна Даниэль в комментарии изданию "Фокус". Куда могут направить служить военнообязанных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет и могут ли граждан этой возрастной группы отправить в боевые части, читайте далее в материале.
Мобилизация 50-60-летних украинцев — какие нюансы следует знать в апреле 2025 года
Правозащитница объяснила, поскольку эта возрастная группа подлежит призыву в Украине на общих основаниях, согласно ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", то распределение в военные подразделения происходит в зависимости от потребностей ВСУ.
В то же время еще в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать по отдельному мобилизационному распоряжению.
Это означает, что во время призыва особое внимание обращают на:
- состояние здоровья мобилизованного;
- физическую подготовку;
- навыки;
- опыт;
- специальность (инженеры, медики, специалисты по ремонту техники и т.д.);
- наличие боевого опыта;
- наличие дефицитной военной специальности.
Анна Даниэль отметила, если лицо имеет военную специальность или опыт, это повышает вероятность мобилизации, даже если ему уже более 50 лет.
Мужчин старшего возраста рекомендуют направлять в небоевые части. Такое решение было принято из-за того, что для людей старшего возраста физические нагрузки могут быть чрезмерными, негативно сказаться на здоровье и соответственно на дальнейшей службе в армии.
Именно поэтому лиц старше 50 лет направляют проходить военную службу в:
- тыловые подразделения;
- подразделения связи;
- подразделения технического или логистического обеспечения.
При наличии соответствующего образования или специальности их могут назначить:
- водителями;
- сварщиками;
- электриками;
- финансистами и тому подобное.
Однако следует четко понимать, что это лишь рекомендации, которые не отменяют мобилизацию, в частности мобилизацию на боевую должность. То есть, если мужчину 50+ лет направят служить в боевое подразделение, это не будет нарушением закона.
Ранее мы писали, кто может быть мобилизован исключительно по собственному желанию.
Напомним, мы рассказывали, кого из осужденных граждан могут мобилизовать в апреле 2025 года.
Также мы информировали, как происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!