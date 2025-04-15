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Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

15 апреля 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в апреле 2025 — куда отправляют служить мужчин старше 50 лет
Военные из 115 отдельной механизированной бригады ВСУ. Фото: facebook.com/115ombr
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время при принятии лица на военную службу не последнюю роль играют возраст, физическая подготовка и состояние здоровья. Именно поэтому мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет хоть и происходит на общих основаниях, но все же имеет определенные нюансы.

О них подробно рассказала адвокат Анна Даниэль в комментарии изданию "Фокус". Куда могут направить служить военнообязанных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет и могут ли граждан этой возрастной группы отправить в боевые части, читайте далее в материале.

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Мобилизация 50-60-летних украинцев — какие нюансы следует знать в апреле 2025 года

Правозащитница объяснила, поскольку эта возрастная группа подлежит призыву в Украине на общих основаниях, согласно ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", то распределение в военные подразделения происходит в зависимости от потребностей ВСУ.

В то же время еще в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать по отдельному мобилизационному распоряжению.

Это означает, что во время призыва особое внимание обращают на:

  • состояние здоровья мобилизованного;
  • физическую подготовку;
  • навыки;
  • опыт;
  • специальность (инженеры, медики, специалисты по ремонту техники и т.д.);
  • наличие боевого опыта;
  • наличие дефицитной военной специальности.

Анна Даниэль отметила, если лицо имеет военную специальность или опыт, это повышает вероятность мобилизации, даже если ему уже более 50 лет.

 

Мобилизация 50-60-летних украинцев — какие нюансы следует знать в апреле 2025 года
Военные из 115 отдельной механизированной бригады ВСУ. Фото: facebook.com/115ombr

Мужчин старшего возраста рекомендуют направлять в небоевые части. Такое решение было принято из-за того, что для людей старшего возраста физические нагрузки могут быть чрезмерными, негативно сказаться на здоровье и соответственно на дальнейшей службе в армии.

Именно поэтому лиц старше 50 лет направляют проходить военную службу в:

  • тыловые подразделения;
  • подразделения связи;
  • подразделения технического или логистического обеспечения.

При наличии соответствующего образования или специальности их могут назначить:

  • водителями;
  • сварщиками;
  • электриками;
  • финансистами и тому подобное.

Однако следует четко понимать, что это лишь рекомендации, которые не отменяют мобилизацию, в частности мобилизацию на боевую должность. То есть, если мужчину 50+ лет направят служить в боевое подразделение, это не будет нарушением закона.

Ранее мы писали, кто может быть мобилизован исключительно по собственному желанию.

Напомним, мы рассказывали, кого из осужденных граждан могут мобилизовать в апреле 2025 года.

Также мы информировали, как происходит мобилизация офицеров запаса в 2025 году.

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