Мобилизация в апреле 2025 — куда отправляют служить мужчин старше 50 лет

Военные из 115 отдельной механизированной бригады ВСУ. Фото: facebook.com/115ombr

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время при принятии лица на военную службу не последнюю роль играют возраст, физическая подготовка и состояние здоровья. Именно поэтому мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет хоть и происходит на общих основаниях, но все же имеет определенные нюансы.

О них подробно рассказала адвокат Анна Даниэль в комментарии изданию "Фокус". Куда могут направить служить военнообязанных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет и могут ли граждан этой возрастной группы отправить в боевые части, читайте далее в материале.

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Правозащитница объяснила, поскольку эта возрастная группа подлежит призыву в Украине на общих основаниях, согласно ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", то распределение в военные подразделения происходит в зависимости от потребностей ВСУ.

В то же время еще в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать по отдельному мобилизационному распоряжению.

Это означает, что во время призыва особое внимание обращают на:

состояние здоровья мобилизованного;

физическую подготовку;

навыки;

опыт;

специальность (инженеры, медики, специалисты по ремонту техники и т.д.);

наличие боевого опыта;

наличие дефицитной военной специальности.

Анна Даниэль отметила, если лицо имеет военную специальность или опыт, это повышает вероятность мобилизации, даже если ему уже более 50 лет.

Военные из 115 отдельной механизированной бригады ВСУ. Фото: facebook.com/115ombr

Мужчин старшего возраста рекомендуют направлять в небоевые части. Такое решение было принято из-за того, что для людей старшего возраста физические нагрузки могут быть чрезмерными, негативно сказаться на здоровье и соответственно на дальнейшей службе в армии.

Именно поэтому лиц старше 50 лет направляют проходить военную службу в:

тыловые подразделения;

подразделения связи;

подразделения технического или логистического обеспечения.

При наличии соответствующего образования или специальности их могут назначить:

водителями;

сварщиками;

электриками;

финансистами и тому подобное.

Однако следует четко понимать, что это лишь рекомендации, которые не отменяют мобилизацию, в частности мобилизацию на боевую должность. То есть, если мужчину 50+ лет направят служить в боевое подразделение, это не будет нарушением закона.

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