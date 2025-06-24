Мобилизация в июле 2025 — имеют ли право на отсрочку адвокаты

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан в ряды ВСУ, для защиты страны от российских оккупантов. Впрочем некоторые категории граждан имеют право получить отсрочку от призыва. В частности, специалисты отдельных профессий подлежат бронированию.

Могут ли получить отсрочку от мобилизации юристы и адвокаты в июле 2025 года, рассказал адвокат Василий Гаращак в комментарии Факты ICTV.

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По словам правоведа, согласно действующему законодательству Украины, адвокаты являются гражданами Украины, а потому как и любые другие военнообязанные лица мужского пола подлежат мобилизации, если не имеют законных оснований на отсрочку и признаны военно-врачебной комиссией годными к военной службе.

"Любых привилегий в процессе мобилизации, таких как бронирование или отсрочка, у лиц, имеющих статус адвоката — нет. Только отсрочки или бронирование на общих основаниях, — отметил Гаращак.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Отметим, что все основания для получения отсрочки от мобилизации содержит ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также Постановление КМУ №76 определяет, что бронирование и отсрочка касаются прежде всего работников, которые являются критически важными для функционирования государства, органов власти или оборонного сектора.

Например, адвокаты, работающие в госучреждениях, имеющих мобилизационные задачи, могут быть забронированы. Но частная адвокатская деятельность как таковая не входит в этот перечень, если адвокат не выполняет функции в государственном секторе.

Таким образом, мобилизация адвокатов возможна, если лицо не является забронированным, не имеет отсрочки по основаниям, которые содержит ст. 23 и признано ВВК пригодным.

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