Мобілізація в Україні 2025 — чи можуть призвати людину з подвійним громадянством

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. Призову на військову службу підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які визнані ВЛК придатними та не мають відстрочки. Водночас законодавством передбачені категорії осіб, які не підлягають мобілізації.

Чи належать до такої категорії чоловіки з подвійним громадянством, пояснили фахівці юридичної компанії INSEININ.

Читайте також:

Подвійне громадянство — що каже закон

Так, правозахисники наголосили, ст. 4 Конституції України визначає, що існує єдине громадянство. Тобто, наша держава не визнає подвійного громадянства. Хоча й не передбачає автоматичної втрати українського громадянства при отриманні іншого.

А відповідно до Закону України "Про громадянство України", громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, юридично все ще вважається громадянином України, доки не здійснить офіційної процедури виходу з громадянства.

Як зазначають юристи, це створює певну правову колізію, адже держава не визнає другого громадянства, але й не може автоматично позбавити людину українського паспорта без її волевиявлення.

Паспорт України та паспорт Угорщини. Фото: google.com

Чи мобілізують чоловіка з подвійним громадянством

Оскільки наша держава не визнає друге громадянство, тобто за законом чоловік залишається громадянином України, то він підлягає військовому обліку й відповідно мобілізації нарівні з іншими.

Таким чином, подвійне громадянство саме по собі не звільняє від військової служби, а ухилення від мобілізації через виїзд за кордон на основі іноземного паспорта може розцінюватися як незаконне. За дане порушення можлива як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати іноземця, який має посвідку на проживання в Україні.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може чоловік з двома громадянствами виїхати за кордон під час війни.

Також ми інформували, чи можливо оформити відстрочку з-за кордону.