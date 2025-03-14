Мобилизация в Украине 2025 — могут ли призвать человека с двойным гражданством

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. Призыву на военную службу подлежат все военнообязанные мужчины, которые признаны ВВК пригодными и не имеют отсрочки. В то же время законодательством предусмотрены категории лиц, не подлежащих мобилизации.

Относятся ли к такой категории мужчины с двойным гражданством, объяснили специалисты юридической компании INSEININ.

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Так, правозащитники отметили, ст. 4 Конституции Украины определяет, что существует единое гражданство. То есть, наше государство не признает двойного гражданства, хотя и не предусматривает автоматической потери украинского гражданства при получении другого.

А согласно Закону Украины "О гражданстве Украины", гражданин Украины, который добровольно приобрел гражданство другого государства, юридически все еще считается гражданином Украины, пока не осуществит официальной процедуры выхода из гражданства.

Как отмечают юристы, это создает определенную правовую коллизию, ведь государство не признает второго гражданства, но и не может автоматически лишить человека украинского паспорта без его волеизъявления.

Паспорт Украины и паспорт Венгрии. Фото: google.com

Мобилизуют ли мужчину с двойным гражданством

Поскольку наше государство не признает второе гражданство, то есть по закону мужчина остается гражданином Украины, то он подлежит воинскому учету и соответственно мобилизации наравне с другими.

Таким образом, двойное гражданство само по себе не освобождает от военной службы, а уклонение от мобилизации через выезд за границу на основе иностранного паспорта может расцениваться как незаконное. За данное нарушение возможна как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать иностранца, который имеет вид на жительство в Украине.

Напомним, мы сообщали, может ли человек с двумя гражданствами выехать за границу во время войны.

Также мы информировали, возможно ли оформить отсрочку из-за границы.