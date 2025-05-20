Мобілізація 2025 — коли ВІЛ, туберкульоз або гепатит звільняють від служби в армії

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні проходити військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. Особи, які мають серйозні захворювання, можуть бути звільнені від мобілізації. Зокрема підставою можуть стати деякі вірусні та інфекційні хвороби.

Коли чоловіки хворі на ВІЛ, туберкульоз або гепатит можуть бути мобілізовані, а коли хвороба звільняє від призову, пише NV.

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Коли з ВІЛ, туберкульозом або гепатитом не мобілізують

Відповідно до встановлених норм, звільнення від мобілізації за станом здоров'я можна отримати, якщо хвороба супроводжується значним порушенням функцій, які суттєво знижують якість життя, частково або повністю позбавляють дієздатності.

Визнають непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку чоловіків з такими діагнозами:

активний прогресуючий туберкульоз з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини;

важкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ призвів до імунної декомпенсації;

ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Коли ВІЛ, туберкульоз або гепатит не є підставою для звільнення від мобілізації

Можуть призвати на військову службу у тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання, військовозобов'язаних з такими діагнозами:

клінічно вилікуваний туберкульоз (без залишкових змін в організмі);

вірусний гепатит з незначним порушенням функцій (печінки);

форми гепатиту з помірними та непрогресуючими проявами, без супутніх ускладнень;

безсимптомне носійство ВІЛ (особа може виконувати бойові завдання);

ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації (служба у тилових частинах).

Щодо безсимптомного носійства ВІЛ, то особа, яка пройшла повний курс антиретровірусної терапії, не може передати ВІЛ іншій людині, а тому вважається такою, що може проходити військову службу та виконувати бойові завдання.

Важливо: остаточне рішення щодо придатності приймає виключно ВЛК, яка спирається на діагноз, наявні аналізи та лікарські висновки. Кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров'я та специфіки захворювань.

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