Мобилизация 2025 — когда ВИЧ, туберкулез или гепатит освобождают от службы в армии

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине все военнообязанные мужчины должны проходить военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. Лица, имеющие серьезные заболевания, могут быть освобождены от мобилизации. В частности основанием могут стать некоторые вирусные и инфекционные болезни.

Когда мужчины больны ВИЧ, туберкулезом или гепатитом могут быть мобилизованы, а когда болезнь освобождает от призыва, пишет NV.

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Военно-врачебная комиссия принимает решение о пригодности лица, руководствуясь Расписанием болезней, содержащимся в приказе Министерства обороны Украины № 402.

Когда с ВИЧ, туберкулезом или гепатитом не мобилизуют

Согласно установленным нормам, освобождение от мобилизации по состоянию здоровья можно получить, если болезнь сопровождается значительным нарушением функций, которые существенно снижают качество жизни, частично или полностью лишают дееспособности.

Признают непригодными к военной службе с исключением с воинского учета мужчин с такими диагнозами:

активный прогрессирующий туберкулез с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ привел к иммунной декомпенсации;

ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Когда ВИЧ, туберкулез или гепатит не является основанием для освобождения от мобилизации

Могут призвать на военную службу в тыловых частях, где нет необходимости выполнять боевые задачи, военнообязанных с такими диагнозами:

клинически вылеченный туберкулез (без остаточных изменений в организме);

вирусный гепатит с незначительным нарушением функций (печени);

формы гепатита с умеренными и непрогрессирующими проявлениями, без сопутствующих осложнений;

бессимптомное носительство ВИЧ (лицо может выполнять боевые задачи);

ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации (служба в тыловых частях).

Что касается бессимптомного носительства ВИЧ, то лицо, которое прошло полный курс антиретровирусной терапии, не может передать ВИЧ другому человеку, а потому считается таким, что может проходить военную службу и выполнять боевые задачи.

Важно: окончательное решение о пригодности принимает исключительно ВВК, которая опирается на диагноз, имеющиеся анализы и врачебные заключения. Каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний.

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