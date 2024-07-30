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Мобілізація людей з інвалідністю у серпні 2024 року — хто потрапить до лав ЗСУ

30 липня 2024 18:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація людей з інвалідністю у серпні 2024 — кого відправлять служити до ЗСУ
Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до військової служби. 

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Чи можуть визнати придатною особу з інвалідністю та чи мобілізуватимуть таких осіб до війська у серпні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

Так, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу громадяни України, які мають інвалідність. Це правило стосується усіх, незалежно від ступеня інвалідності

Тобто потрапити до лав ЗСУ така особа може виключно за власним бажанням, підписавши контракт. Проте і тут є нюанс — ВЛК має встановити, які роботи може виконувати такий громадянин у війську.  

 

Мобілізація людей з інвалідністю у серпні 2024 — кого відправлять служити до ЗСУ
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: armyinform.com.ua

Звичайно, особа має підтвердити свій статус відповідними лікарськими висновками та документами. Тобто, якщо ВЛК не визнає військовозобов'язаного особою з інвалідністю, то його можуть мобілізувати на військову службу.

Наразі норми законодавства регламентують те, що чоловіки з інвалідністю II та III групи (якщо така інвалідність була встановлена після 24 лютого 2022 року) зобов'язані впродовж 9 місяців пройти повторну перекомісію ВЛК.

Інвалідність першої групи підтверджувати не потрібно — вона передбачає дуже серйозні захворювання, тому мобілізація людей цієї групи не проводиться навіть за добровільною згодою.

Також перекомісію не потрібно проходити: 

  • якщо інвалідність II та III груп встановлено в порядку підвищення/зменшення групи інвалідності;
  • при інвалідності через відсутність кінцівки, кистей, стоп, одного з парних органів;
  • якщо є інвалідність унаслідок захворювань, поранень, отриманих на військовій службі;
  • якщо інвалідність встановлена внаслідок онкозахворювання, інтелектуальних порушень, психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Раніше ми писали, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть деякі категорії мобілізованих служити за місцем проживання.

Також ми інформували, що в Україні хочуть запровадити альтернативну службу, на яку можна буде потрапити навіть під час загальної мобілізації. 

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