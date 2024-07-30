Мобилизация людей с инвалидностью в августе 2024 года — кого отправят служить в ВСУ

Мобилизация военнообязанных мужчин в Украине. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными к военной службе.

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Могут ли признать пригодным лицо с инвалидностью и будут ли мобилизовать таких лиц в армию в августе 2024 года, рассказываем далее в материале.

Так, в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу граждане Украины, имеющие инвалидность. Это правило касается всех, независимо от степени инвалидности.

То есть попасть в ряды ВСУ такое лицо может исключительно по собственному желанию, подписав контракт. Однако и здесь есть нюанс: ВВК должна установить, какие работы может выполнять такой гражданин в армии.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: armyinform.com.ua

Обычно лицо должно подтвердить свой статус соответствующими врачебными выводами и документами. То есть если ВВК не признает военнообязанного лицом с инвалидностью, то его могут мобилизовать на военную службу.

В настоящее время нормы законодательства регламентируют, что мужчины с инвалидностью II и III группы (если такая инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года) обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную перекомиссию ВВК.

Инвалидность первой группы не нужно подтверждать — она предусматривает очень серьезные заболевания, поэтому мобилизация людей этой группы не проводится даже с добровольного согласия.

Также перекомиссию не нужно проходить:

если инвалидность II и III групп установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

при инвалидности из-за отсутствия конечности, кистей, стоп, одного из парных органов;

если есть инвалидность по причине заболеваний, ранений, полученных на военной службе;

если инвалидность установлена в связи с онкозаболеванием, интеллектуальными нарушениями, психическими расстройствами, церебральным параличом или другими паралитическими синдромами.

Ранее мы писали, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.

Напомним, мы сообщали, смогут ли некоторые категории мобилизованных служить по месту жительства.

Также мы информировали, что в Украине хотят ввести альтернативную службу, на которую можно будет попасть даже во время всеобщей мобилизации.